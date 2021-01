Becali: "Virusul e un fleac. Pentru ce să mă vaccinez? Mai bine mor!"

Gigi Becali a declatat că nici el și nici familia lui nu se vaccinează anti-COVID. În cadrul clinicii medicale pe care acesta o deține, vaccinul împotriva coronavirus este interzis. Omul de afaceri susține că se putea scăpa de COVID-19 în 3-4 luni, dar autoritățile nu au avut curajul de a lua deciziile corecte.

"Pentru ce să mă vaccinez? Mai bine mor decât să mă vaccinez. Dacă eu am tratament, pentru ce să fac vaccin? Ca să fac modificare genetică sau ce? Nu cunosc nicio persoană care a murit de COVID, toate persoanele cărora le-am dat tratament s-au vindecat. Mama mea a făcut și are 90 de ani, tot cu Arbidol s-a vindecat. Toți oamenii au luat Arbidol. Doctorii spun că e cel mai bun și nu are efecte adverse. Costă vreo 20 de euro ca să se vindece, un cost foarte mic comparativ cu un tratament din spital. Nici familia mea nu se vaccinează pentru că au văzut că eu nu mă vaccinez" a spus Becali.

"Încercam să convingem Ministerul Sănătății să bage Ivermectina ca tratament pentru că francezii și nemții l-au aprobat. Cu Ivermectina te vindeci cu 5 euro și e și de 10 ori mai bună. Nu o am în clinică, o dau doar prietenilor, nu se poate vinde oficial. La Arbidol nu e problerma, dar Ivermectina o cumpăr eu din Ucraina, costă 5 dolari", explica patronul FCSB.

"Eu sunt factor de acțiune, dacă mă lăsau pe mine, în 3-4 luni de zile era rezolvată treaba, băgam medicamente în farmacii să se vindece oamenii, cu 10 euro... Vedem Arbidol e bun, Ivermectina putem să o producem noi și Arbidolul. Eu la mine în farmacie pot produce Ivermectina și Arbidol, pot produce eu dacă mă organizam într-o lună de zile făceam un laborator de fabricat și terminam cu COVID-ul.", este convins latifundiarul din Pipera.

"Oamenii nu au ce lua. Virusul e un fleac, e mai ușor ca o răceală, dar daca îl iei din timp, altfel te duci la ATI, nu te mai intelegi cu el. Să bage de mâine Ivermectina în România în farmacii și obligam farmaciile să bage la preț de cost că suntem în război. Arbidol, vitamina C si D si zinc la pret de cost și în 2 zile am termina cu COVIDUL... 70 de grade... ce e aia cu vaccinul... mai ținem masca... o tampenie" a mai spus Gigi Becali.