Beneficiile surprinzătoare ale cafelei: Reduce riscul a două tipuri de cancer

Beneficiile medicinale ale cafelei: Reduce riscul a două tipuri de cancer. Cafeaua este cea mai populară băutură răcoritoare din lume. Cu toate acestea, zvonurile despre impactul negativ al acesteia asupra sănătății pot fi auzite și astăzi.

În urma a numeroase studii, oamenii de știință și medicii au descoperit că substanțele conținute în cafea blochează enzimele care favorizează creșterea celulelor canceroase. Cercetările arată că un consum regulat de cafea reduce riscul de cancer de colon și de ficat. În plus, cofeina și acidul clorogenic conținute în cafea au un efect pozitiv asupra metabolismului. Cu toate acestea, aceste studii se află doar în stadii inițiale, astfel încât impactul total al substanțelor conținute în cafea asupra celulelor canceroase nu este pe deplin înțeles.

Mulți oameni se tem că cafeaua deshidratează organismul. In realitate, cofeina are un efect diuretic pe termen scurt. Cu toate acestea, odată cu consumul regulat de cafea, organismul nostru se obișnuiește cu cofeina, iar efectul diuretic al acesteia se reduce aproape la zero. De asemenea, cafeaua este o băutură care este compusă în proporție de 99% din apă. Prin urmare, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la efectul diuretic al băuturii dvs. preferate.

Cofeina are, insa, un efect psihostimulant. Prin urmare, ajută să faceți față oboselii, somnolenței și să vă ascuțiți atenția. Provoacă un val de energie, îmbunătățește starea de spirit și activitatea mentală. Cofeina se găsește în multe medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală care sunt prescrise pentru dureri de cap, boli de inimă, astm, alergii și nevralgii. În plus, cofeina crește nivelul de dopamină din organism, ceea ce duce la faptul că iubitorii de cafea sunt mai puțin predispuși să sufere de parkinsonism și demență senilă. Cu toate acestea, persoanele cu excitabilitate crescută și boli mintale ar trebui să trateze cofeina cu prudență.

Cafeaua afectează, de asemenea, tensiunea arterială. Dar numai temporar. Motivul este cafeina conținută în cafea. Aceasta este cea care ridică pentru scurt timp tensiunea arterială. Odată cu consumul regulat de cafea, organismul nostru se obișnuiește cu cofeina și practic nu se observă nicio modificare a tensiunii arteriale. Bineînțeles, persoanele cu hipertensiune ar trebui să fie atente la consumul de cofeină.

Multe persoane se plâng de arsuri la stomac, dureri la nivelul stomacului și al intestinelor atunci când beau cafea. Prin urmare, există opinia că cafeaua nu este potrivită pentru persoanele cu un stomac sensibil. Acest lucru este greșit. Cauza problemelor nu se află, de obicei, în cafeaua în sine, ci în metoda de prăjire a acesteia. Coacerea industrială se face pentru o perioadă scurtă de timp la temperaturi foarte ridicate. Prin urmare, acizii conținuți în cafea nu au timp să se descompună. În plus, o astfel de coacere produce substanțe care irită stomacul.

Persoanele cu stomacul sensibil ar trebui să bea cafea care a fost prăjită ușor la o temperatură scăzută într-un tambur de prăjire. Cafeaua instant, ca orice cafea industrială, este complet nepotrivită pentru persoanele care au grijă de sănătatea lor și care au un stomac sensibil. Cafeaua instant ar trebui evitată cu totul. Potrivit studiilor științifice, cafeaua instant conține niveluri ridicate de acrilamidă. Această substanță chimică crește semnificativ probabilitatea de a dezvolta tumori maligne. În plus, acrilamida poate provoca leziuni nervoase.

Această substanță se formează în mod natural în unele produse în timpul unui tratament termic puternic și are un impact negativ asupra sănătății noastre. Din fericire, cafeaua naturală conține o cantitate minimă de acrilamidă. Soluția este cafea de calitate! De obicei, consumul a 4 cești de cafea pe zi nu cauzează probleme de sănătate. Dimpotrivă, cafeaua are un efect pozitiv asupra stării generale de bine, a dispoziției, a nivelului de energie, a performanței și a concentrării.

În plus, cafeaua conține o cantitate mare de antioxidanți, minerale și vitamine, are un efect benefic asupra sistemului imunitar și digestiv și previne dezvoltarea celulelor canceroase. Dacă doriți să vă bucurați de o ceașcă de cafea cu beneficii maxime pentru sănătate, atunci cumpărați numai cafea de înaltă calitate, proaspăt prăjită și măcinată imediat înainte de a o bea. Ar trebui să abordați cafeaua cu atenție dacă suferiți de boli coronariene, ateroscleroză, boli renale, ulcer gastric, hipertensiune, glaucom sau excitabilitate crescută.