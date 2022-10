Bill Gates a făcut o nouă investiție - 200 de milioane pentru ID-uri digitale și un sistem global de identificare digitală!

Fundația Bill și Melinda Gates a alocat recent 1,27 miliarde de dolari pentru obiectivele Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite, 200 de milioane de dolari fiind direcționate către crearea unui sistem global de identificare digitală.

Potrivit unui comunicat de presă din 21 septembrie publicat pe site-ul Fundației Gates, pachetul de 200 de milioane de dolari va fi folosit pentru a crea o infrastructură care „cuprinde instrumente precum sisteme de plată interoperabile, ID-uri digitale, sisteme de partajare a datelor și baze de date ale registrelor civile", care intenționează să facă țările „mai rezistente la crize precum penuria de alimente, amenințările la adresa sănătății publice și schimbările climatice și să ajute redresarea economică în caz de pandemie".

Agenda 2030 a fost adoptată de ONU în 2015 și stabilește un set de 17 obiective care își au rădăcinile în teoria marxistă. Aceste obiective, care urmează să fie atinse până în 2030, vizează controlul populației prin avort și contracepție, reducerea consumului de combustibili fosili, pentru atenuarea „încălzirii globale" și instituirea unui sistem global de identificare în care fiecare mișcare a oamenilor poate fi urmărită și monitorizată.

Michael Rectenwald, autorul cărții „Arhipelagul Google: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom", a declarat că „dintre toate celelalte mijloace de identificare și urmărire a subiecților, identitatea digitală reprezintă poate cea mai gravă amenințare tehnologică la adresa libertății individuale concepută până acum". Rectenwald a continuat spunând că identitatea digitală „are potențialul de a urmări, localiza și supraveghea subiecții și de a întocmi o evidență completă a tuturor activităților, din leagăn până la mormânt".

Corey Lynn, o jurnalistă de investigații care a subliniat în permanență necesitatea de a ne opune pașapoartelor „verzi", a explicat pe blogul său că pandemia a jucat un rol esențial în stabilirea unui sistem global de identitate digitală în conformitate cu obiectivele Agendei 2030, ideea unui sistem internațional de identificare. „Pe scurt, pandemia urmează să mandateze o terapie genetică experimentală pe care CDC îi place să o numească „vaccin"", a scris ea. „Acel vaccin are ca scop ca toată lumea să aibă un pașaport de identificare, pentru a forța populația să intre în noul sistem global de credit social."

Odată cu acele pașapoarte oamenii s-au adaptat la o „nouă normalitate" care includea prezentarea unui act de identitate chiar și pentru lucruri minore din viața de zi cu zi, inclusiv dreptul de a călători, de a sta la restaurant sau chiar de a viziona un film la cinema. Fără acest nou mijloc de identificare, oamenii au rămas fără acces la servicii esențiale, multe persoane pierzându-și chiar și locul de muncă sau accesul la educație. Odată cu crearea codurilor QR, aceste verificări de identitate au putut fi implementate în națiuni din întreaga lume.

Elitele doresc acum să continue anumite aspecte ale restricțiilor din epoca COVID, ceea ce include dorința de a face din ID-urile digitale o realitate permanentă și universală, care este deja stabilită în țări precum China, unde există o masivă de supraveghere guvernamentală care utilizează tehnologia de recunoaștere facială pentru a avea capacitatea de a identifica fiecare cetățean. Acest lucru se face prin intermediul a aproximativ 600 de milioane de camere de supraveghere și este folosit pentru a susține sistemul lor de credit social.



Promisiunea Fundației Gates de a dona 200 de milioane de dolari pentru ID-ul digital global ar crea un sistem asemănător celui din China. Cu toate acestea, organizații precum Forumul Economic Mondial consideră acest lucru ceva pozitiv, afirmând că sistemul chinez a adus „beneficii reale" cetățenilor săi. Vedeți și PayPal ar fi vrut să confiște câte 2500 de dolari din conturile celor pe care îi consideră vinovați de dezinformare Covid și discriminare de gen. Compania controlată de Forumul Economic Mondial dă de gol intenția de a institui un sistem de credit social.