Bogdan Licu sustine ca i s-a retinut pasaportul Sorinei pentru "nereguli privind eliberarea"

Bogdan Licu, procurorul general interimar al Romaniei, sustine ca pasaportul Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, a fost retinut, pentru ca au existat nereguli privind eliberarea documentului.

"Cu privire la pasaport, in momentul in care a fost retras pasaportul, au existat anumite indicii ca ar fi fost obtinut prin mijloace nu tocmai legale. Mai multe nu pot sa va spun. In momentul de fata s-au rezolvat mai multe dintre aceste aspecte. In perioada urmatoare, veti vedea rezultatul. Nu a fost nimeni pus sub invinuire sub acest aspect, dar atunci au existat date si indicii privind nereguli existente la momentul eliberarii pasaportului", a declarat, luni, Bogdan Licu, la iesirea din Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ sau SS).

Licu a fost astazi la SS pentru a verifica stadiul in care se afla dosarul in cazul Sorina. Intrebat ce competenta avea Sectia Speciala pentru a retine pasaportul copilului, Licu a raspuns: "In dosar este cercetat si un magistrat, deci pe cale de consecinta toate aspectele investigate sunt de competenta sectiei, pana va fi o disjungere". Procurorul general a mai precizat ca Sorina nu putea parasi tara, deoarece nu avea pasaport.

"Fetita nu putea pleca cu familia pentru ca nu avea pasaport. In momentul in care va avea pasaport, va putea pleca din tara. Parerea mea este ca parintii adoptivi vor fi destul de destepti sa nu plece cu fetita din tara pana nu se va solutiona si cererea de ordonanta presedintiala privind plecarea din tara", a completat Licu.

Intrebat care este miza acestei anchete, procurorul general a explicat: "Lamurirea tuturor aspectelor privind ce s-a intamplat pana in momentul finalizarii adoptiei, cat si dupa aceea". Totodata, Bogdan Licu a precizat ca a cerut la Ministerul Muncii sa i se comunice daca s-a facut o analiza in acest caz.

"Ce nereguli am constatat eu le gasiti in cererea mea de revizuire (cererea de revizuire a adoptiei internationale in cazul Sorinei - n.red.) . Vineri, am solicitat Ministerului Muncii sa imi comunice daca s-a facut o analiza pe caz la ei si eu sper ca, plecand de la acest caz, sa faca o analiza serioasa la intreaga procedura de adoptie a copiilor din tara. Eu cred ca sunt niste lucruri in neregula, proceduri care trebuie sa fie simplificate", a completat procurorul general.

Amintim ca Judecatoria Slatina a amanat, pentru 18 iulie, decizia in cauza privind solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina.