Brandul Cricova devine furnizor al Casei Regale a României. Cel mai râvnit și premiat vin al Basarabiei va fi prezent in protocoalele Coroanei

Așa cum se spune că vinul leagă prietenii și dezleagă limbile comesenilor, tot așa Crama Cricova a unit deja - nu numai "în cuget și-n simțiri" - România cu Republica Moldova, vechea și încântătoarea Basarabie. După celebrul "Pod cu Flori" din mai 1990, se poate spune că acum, România și Moldova au realizat un veritabil "Pod al Vinului", aducand pe meleagurile noastre un nestemat oenologic.

Varietatea produselor viței de vie de pe dealurile din apropierea Chșinăului se regăsește și-n România, grație unei impresionante rețele de distribuție ce-a crescut de la an la an sub atenta supraveghere a Anei-Maria Banciu, director comercial pe țară al firmei moldave. Recompensa firească unei atare munci titanice, dusă cu o pasiune cum rar mi-a fost dat să văd, este recunoasterea brandului Cricova în calitate de furnizor al vinurilor Casei Regale. Iata cum licorile bahice trans-prutene, reprezentate de cel mai pretuit vin din Moldova - Cricova -, revine pe gusturile Coroanei după o lungă perioadă de timp, chiar dacă brandul a fost infiintat in 1952, istoria locului e cu mult mai veche, se spune că un călugăr român a transmis modalitatea de a face un vin atat de valoros dintr-un soi unic de vie.

"Numai câteva protocoale mai despart ca anunțul să devină oficial si Principesa Margareta să ne confirme demersul", ne-a spus și Dorin Ștef, șef de zona pe Ardeal - unul dintre cei care a condus tratativele cu custodele coroanei regale -, la una din degustarile de la Cricova, la care am avut placerea sa particip alaturi de Florin Constantin Durgheu (in foto, alaturi de Ana Maria Banciu), nu numai un avocat drag ziarului nostru, ci și un bon viveur cu care am strabatut o parte din "orașul subteran" de la Cricova, am asistat la producerea celebrului vin spumant, la 100 de metri adancime, am savurat minunatele soiuri de la alb sec, trecand prin rose si ajungand la cabernet, finalizând cu un coniac precum un "curcubeu pe cerul gurii", intelegand de ce in Moldova vinul e o avere nationala, iar cel de Cricova este si cel mai premiat, urmand a intra si-n patrimoniul european, după cum ne spune si Cosmin Pantan, responsabilul pe Bucuresti.

Ana Maria Banciu: "Reteaua de distribuitori ai Cricova in România depăseste acum cu bine suta de persoane inimoase, care au reusit intr-un timp destul de scurt sa faca sa se cunoasca aceste sortimente si-n țara noastră, aducandu-le pe mesele românilor din mai toate colțurile țării. Faptul că brandul Cricova va deveni in scurta vreme si furnizor al Casei Regale este o recunoastere a muncii depuse de intreaga echipă pe care o coordonez care acum lucrează ca un sistem nu numai bine pus la punct, dar si bine echipat, care poate face fata tuturor cerintelor pietei. Urmeaza sa facem in asa fel ca intreaga gama Cricova sa patrunda in România pentru ca sunt sortimente de vin, de vin spumant si de coniac pe care românii și le doresc din ce in ce mai mult."

Bogdan Comaroni