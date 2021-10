Cât de mult poți câștiga în jocul de sloturi?

Există numeroase relatări despre oameni care câștigă mult din jocurile de noroc și care își câștigă existența din asta. Puteți găsi mulți care joacă poker și blackjack în cele mai bune casinouri online sau omoloagele acestora pentru a-și câștiga existența. Știind cât de ușor pot accesa oamenii cazinourile online în zilele noastre, este de asemenea ușor de înțeles aceste povești de succes.

Pokerul nu este construit cu câștigurile casei în minte. Are, e-adevarat, o taxă sub forma unui rake. În plus, oamenii nu încearcă să câștige banii casei, deoarece concurează pentru banii celorlalți. Fără știrea celor mai mulți, pokerul ar putea genera cele mai mari cote de pe masă în funcție de un anumit set de situații.

Blackjack-ul oferă, de asemenea, jucătorilor cote mai mari decât majoritatea jocurilor de cazino. Unii jucători de blackjack au învățat cum să numere cărțile sau să găsească dealeri care flutură cărțile din neglijență. Este demn de remarcat faptul că blackjack-ul are cote medii de 49% în general, cu un avantaj al casei de doar 1% în majoritatea cazinourilor.

Cu toate acestea, găsirea de persoane care își câștigă existența jucând alte jocuri de cazino este un caz rarisim. Acesta a fost în special cazul sloturilor, cele mai populare jocuri de cazino care există. Întrebarea este: cât de mult putem câștiga la jocul de sloturi? Va fi suficient pentru a trăi?

Poți să câștigi mult la jocurile de sloturi?

Răspunsul simplu este: da. Poți câștiga mult în jocurile de sloturi dacă se întâmplă să învingi algoritmul și să obții seturi de imagini potrivite pe aparat. Cu toate acestea, de obicei, se întâmplă doar din când în când, cu excepția cazului în care ești extrem de norocos.

Aparatele de sloturi folosesc algoritmi matematici complecși pentru a crea distracție pentru jucători și capacitate de profit pe termen lung pentru cazinou. Acest lucru dă impresia că aparatele de sloturi sunt trucate împotriva jucătorilor; dar, acest lucru nu este adevărat.

În timp ce slotul este unul dintre cele mai ușor de jucat în cazinouri, este un joc cu volatilitate ridicata. S-ar putea să plătească rar, dar totuși plătesc și plătesc mult ocazional. Aceste jocuri sunt concepute cu o atenție sporită pentru a se asigura că sunt distractive, chiar dacă uneori se încasează și suficienti bani.

Cazinourile programează fiecare slot-machine pentru a returna un anumit procent din fiecare pariu și pentru a păstra restul pentru cazino. În mod normal, un slot machine are un procent de rambursare de 90-98%. Acest lucru înseamnă că returnează jucătorului 95% din fiecare dolar pariat. Restul îl păstrează ca profit pentru cazinou; asta este ceea ce numim "avantajul casei". Când adunați avantajul casei și procentul de recuperare, acestea vor fi întotdeauna egale cu 100%.

Aceste numere pot fi utile pentru a prezice câți bani poate câștiga sau pierde un jucător atunci când joacă la aparate într-o anumită perioadă de timp. Deoarece avantajul este în favoarea cazinoului, există posibilitatea ca un jucător să piardă pe termen lung, cu excepția cazului în care are noroc.

Cât de mult poți câștiga la sloturi?

Acum că știți că un joc cu așteptări negative precum slot-urile vor genera bani pentru casino, trebuie să vă adaptați mentalitatea pentru a face profit din acest joc. Cel mai bun mod de a înțelege cât de mult poți câștiga la sloturi este să știi cât de mult ai putea pierde într-o cursă constantă. Putem gestiona această așteptare luând în considerare procentul de recuperare.

Să luăm ca exemplu cel mai mare procent de payback posibil. Dacă un cazinou are 98% payback pentru sloturi, veți juca împotriva unui avantaj al casei de 2%. Dacă mărimea pariului dvs. este de 1 $ per tragere și ritmul dvs. este de 200 de trageri pe oră, puteți afla rata de pierdere așteptată printr-un simplu calcul matematic. Formula este: mărimea pariului tău înmulțit cu ritmul tău pe oră înmulțit cu avantajul casei.

Făcând acest calcul, veți afla că rata de pierdere așteptată este de 2$ pe oră. Dacă joci timp de 10 ore, pierderea ta medie ar putea ajunge la 20$ în total. Trebuie doar să înmulțiți pierderea orară așteptată cu numărul de ore pe care ești pregătit să le joci. Aceasta este suma de bani pe care trebuie să o acoperi sau să o răstorni dacă vrei să obții un profit din sloturi.

Cum faci bani jucând sloturi?

Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem de la bun început este că avantajul casei și procentul de recuperare a banilor se conturează într-o perioadă pe termen lung. Aceste procente se vor materializa pe o perioadă lungă de timp - nu în unul sau două jocuri. Într-o perioadă scurtă de timp, aceste două variabile ar putea oscila și, chiar, să producă foarte mult. În cele din urmă, variația pe termen scurt se egalizează și alcătuiește rezultatele corecte.

Pentru a face bani jucând sloturi, trebuie să țineți cont de aceste sfaturi. În primul rând, jucați în mod responsabil. Trebuie să fii înțelept în ceea ce privește cât de mult te angajezi să joci acest joc. Amintiți-vă că nu veți obține un venit constant din jocul de sloturi; de aceea trebuie să vă mențineți așteptările. În al doilea rând, stabilește-ți limita înainte de a juca. Nu vă depășiți limita și păstrați-vă autodisciplina. În al treilea rând, profitați de bonusurile de înscriere și de premiile de loialitate ale cazinourilor. Folosiți bonusul drept capital. Făcând acest lucru, veți reduce valoarea pierderilor dumneavoastră.

După ce ați făcut acești pași cu religiozitate, puteți începe să răspundeți la întrebarea inițială. Cât de mult poți câștiga la jocurile cu aparate? Răspunsul ar putea varia în funcție de cât de dedicat ești. Pentru a câștiga mult jucând la sloturi, trebuie să fii pregătit să accepți unele pierderi și să reușești să le depășești menținându-ți așteptările.