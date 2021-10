Încet, dar sigur, Klaus Iohannis își instalează Cabinetul de Război. „Cabinetul său. „Războiul său". „Generalul său". Dar și „PSD-ul său". Pentru că, iată, ai lui Ciolacu s-au sucit. Ei spun astăzi că, dacă e război, ei bine, atunci țara trebuie condusă de un Cabinet de Război. Și, în curând, pandemia se va opri. Și când se va opri, vom rămâne fără război, dar cu un Cabinet de Război. Condus de Măciuca lui Iohannis.

Românii se imunizează. În ritm accelerat. Cei mai mulți, pur și simplu fiindcă au contractat boala. Acceștia se imunizează natural. Li se adaugă cei care se injectează. Ritmul vaccinărilor a ajuns, în fine, destul de ridicat. În scurt timp, vom avea imunizat un procent de peste 70% din populație. Va fi un succes asumat de noul Guvern. De Cabinetul de Război. Și, firește, de către Klaus Iohannis. Care a avut fericita inspirație să-l împingă în față pe generalul cu patru stele Nicolae Ciucă. Se va spune că acest Cabinet de Război a pus capăt războiului.

Acesta este adevăratul motiv care stă în spatele blatului pe care PSD se pregătește să-l facă cu PNL. Marcel Ciolacu cu Klaus Iohannis. „Ciuma roșie" cu „paradisul galben". Dacă PSD acordă susținere Cabinetului de Război, atunci se cheamă că participă la ostilități, asumându-și și toate beneficiile învingătorului. Aparent, social-democrații condiționează susținerea în Parlament a guvernului Ciucă de asumarea de către acesta a celor 10 puncte din programul pe termen scurt, pe care Ciolacu l-a prezentat opiniei publice relativ recent. Iar Ciucă, cel puțin formal, se va conforma. Ca și când PSD nu ar fi putut să vină cu aceleași condiții privind asumarea și termenul de expirare al noului Executiv și în cazul guvernului Cioloș. Care ar fi fost diferența?

Diferența o face Klaus Iohannis. Guvernul Zero 2 nu era totuna cu Guvernul Zero 1. Cioloș al doilea nu era totuna cu Cioloș întâi. Doar Cioloș întâi era „Guvernul lui". Așa că Iohannis, desemnându-l pe Cioloș candidat de premier, a ridicat ușor dintr-o sprânceană. Iar Ciolacu a înțeles mesajul. Ce nu a fost bun pentru guvernul USR, a devenit, iată, bun în cazul guvernului PNL. Comedia se joacă până la capăt. La un capăt sau la două? În „Ia pastila SRS!" de astăzi am vorbit despre un pod dintr-o localitate oarecare a județului Buzău, inaugurat simultan la două capete. La un capăt de mai marii PSD, iar la celălalt capăt de mai marii PNL. După ce au tăiat separat panglica și au rostit discursuri tot separat, mai marii organizațiilor locale din cele două partide s-au întâlnit la mijlocul podului. Și s-au felicitat reciproc. Acum scena se repetă, dar la nivel național.

Sorin Rosca Stanescu