Călin Georgescu lansează acuzații cu iz penal - Predoiu cu SRI, Vlase cu afaceri ilegale, MRU cu Black Cube, Hellvig cu resursele SRI în campanie

Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale, lansează amenințări în direct la adresa unor lideri politici și a unor șefi de servicii. Georgescu afirmă că are informații, inclusiv poze și înregistrări video, care dovedesc anumite fapte ilegale. Vizați sunt Cătălin Predoiu, Gabriel Vlase, Mihai Răzvan Ungureanu și Eduard Hellvig.

„Sunt trei instituții, le-am văzut în ultima perioadă: MAI, SIE și SRI. Ar trebui să se ocupe de protejarea țării, de imunitatea noastră socială și economică. Nu scrie nicăieri în fișa postului să facă afaceri personale", a declarat Georgescu, el mai susține că are o înregistrare cu ministrul de interne, Cătălin Predoiu, care afirmă că va fi numit director la SRI.

„Am primit foarte multe informații, una dintre ele este despre acest domn Predoiu, care este ministru de interne. El, practic, în acest moment, din ceea ce văd eu în ultima perioadă, s-a transformat într-un fel de ciomăgar de ăsta național, în sensul în care terorizează o grămadă de lume, pe simplul fapt că are o altă opinie sau protestează pe social media, automat i se face dosar. Am văzut o înregistrare în care, cu subiect și predicat, domnul Predoiu vorbește de faptul că poziția de director de la SRI îl așteaptă. Din respect pentru cei care erau acolo mă opresc aici. Eu doar atenționez foarte elegant. Mă opresc momentan aici, din respect pentru cei care mi-au dat... Dar nu este în regulă ce se întâmplă", a afirmat Georgescu.

Georgescu s-a mai referit la presupune afaceri ilegale ale șefului SIE, Gabriel Vlase, și ale fratelui acestuia, inclusiv la un bloc ridicat pe un teren al SIE din Capitală.

„Mai am două elemente. Unul este legat de Vlase (directorul SIE, n.r.). Eu i-am atras atenția la vremea respectivă de anumite afaceri cu un important om de adaceri. Am văzut niște lucruri noi și atunci pot să-i spun că este ceva mult mai grav legat de fratele lui, Costică Vlase, cu afaceri cu mare semn de întrebare cu Bogdan Gruia, pe proiecte de infrastructură cu Ministerul Transporturilor. Și în plus de atât, ceea ce colegii din SIE sunt siderați, pe Turgheniev, unde este proprietatea SIE, s-a ridicat un bloc de câtre domnul Bogdan Gruia. Tot din respect față de SIE mă opresc aici. Dar sincer vă spun, la modul în care se continuă la adresa poporului român, data viitoare lucrurile astea merg mai departe cel puțin la parchetul militar. Este de neimaginat cum se joacă cu banii poporului român", a afirmat Georgescu.

Călin Georgescu a ținut să-i transmită un mesaj și lui MRU, fost șef SIE: „În plus, ca să se mascheze, l-a trimis la înaintare pe Mihai Răzvan Ungureanu ca să mă atace. Eu îi transmit domnului Mihai Răzvan Ungureanu atât: Black Cube. Sper să fie atenți, să nu mai continue. Eu atâta îi spun, nu spun mai mult. Pentru faptul că ei continuă, este bine să înțeleagă că vremurile lor de glorie au apus."

Călin Georgescu a mai susținultcă fostul director al SRI, Eduard Hellvig, ar fi șeful de campanie al lui Crin Antonescu, postură din care folosește în continuare resursele SRI. Candidatul a mai afirmat că are proble în sprijinul celor afirmate.

„Ultimul pe listă este acest personaj Eduard Hellvig, care și-a dat demisia și a intrat în PNL. Dincolo de faptul că mai știm și noi de un uriaș teren undeva pe DN1, unde vrea să joace golf împreună cu asociatul lui, cu Klaus Iohannis. În plus, folosește toată infrastructura din dosare de la SRI - mașină, șofer, secretară, case. Eu nu cred că legea îi permite, este imposibil, demisia este demisie. Toate astea se fac pentru campania electorală. Șeful campaniei electorale la acest personaj care a fost numit azi la PSD (Crin Antonescu, n.r.) este Eduard Hellvig. Sunt niște contradicții. Cum folosești tu toată infrastructura din dosare pentru campanie electorală? Cer imperativ Comisiei parlamentare de control a activității SRI să facă niște cercetări în sensul ăsta. Dar duble, și în interior. Ar trebui să ia lucrurile foarte în serios, pentru că sunt probe, sunt poze și știu și ei", a mai afirmat Georgescu.