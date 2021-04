Cati dintre spectatorii care au fost la concertul-experiment cu 5.000 de spectatori din Barcelona au facut Covid

Nu a existat niciun semn⁣ de contagiere dupa concertul-test organizat pe 27 martie in Barcelona. Cei 5.000 de spectatori au purtat masti, insa fara sa pastreze distanta, au afirmat organizatorii, potrivit AFP.

La doua saptamani dupa un concert sustinut de trupa Love of Lesbian, toti participantii au realizat teste PCR si "nu exista niciun semn care sa sugereze ca vreo contagiere a avut loc in timpul evenimentului, ceea ce era obiectul acestui studiu"⁣, a declarat Josep Maria Llibre, medic in cadrul spitalului Germans Trias i Pujol din localitatea Badalona, cu prilejul unei conferinte de presa. Spectatorii, care au realizat teste antigen inainte de concert, au purtat masti de tipul FFP2.

Doar sase cazuri pozitive din cei 5.000 de spectatori au fost depistate la 15 zile dupa concert, potrivit medicului, iar organizatorii sunt siguri ca "in cazul a patru dintre aceste sase cazuri, transmiterea nu a avut loc in timpul concertului". "Cu o ventilatie optimizata, teste antigen si purtarea mastii, putem garanta un spatiu sigur", a adaugat acesta. Ventilatia precum si capacitatile de primire in spatii critice precum toaletele au fost strict controlate.

Un alt concert-test a avut loc la inceputul lui martie in Tarile de Jos, cu participarea a 1.300 de persoane. "O data in plus, Barcelona si cultura acestui oras sunt pionieri ai unei situatii inedite, cand trebuie pastrata activitatea culturala cu toate garantiile sanitare"⁣, a spus bucuros Jaume Collboni, adjunctul primarului din Barcelona in timpul conferintei de presa.

"Este posibil sa relaxam restrictiile si sa combinam acest fapt cu activitatile culturale care trebuie reluate⁣", a mai spus acesta. In decembrie, aceeasi echipa de cercetatori a organizat cu proiect-pilot intr-o sala din Barcelona la care au participat 500 de spectatori testati in prealabil. Cateva zile mai tarziu, niciunul nu contractase virusul.