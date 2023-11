Cazul Cazanciuc: Decriptarea unei manipulări despre Mircea Geoană

Având în vedere avalanșa de știri din ultimele zile referitoare la candidatura lui Mircea Geoană, inițial am vrut să scriu o analiză despre cine-l susține și ce șanse are la prezidențialele din 2024, o s-o las pentru mâine, dar fac azi o mică introducere pornind de la o știre ce-l vizează pe Robert Cazanciuc, unul dintre liderii PSD de calibru mediu.

Acesta a apărut ieri într-un talk-show la Prima TV (televiziune despre care v-am demonstrat zielele trecute că e controlată de către Coldea&Company), unde a zis de toate pentru toți, dar a dorit să iasă în evidență ceea ce a enunțat despre Geoană, forțând titlul următor:

''Robert Cazanciuc nu îi dă nicio șansă lui Mircea Geoană la prezidențiale: 'A plecat tot de pe Dâmbovița / Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții')''. Conținutul a ceea ce a zis Cazanciuc e departe de sensul titlului, el a comentat de fapt în mod timid că nominalizarea candidatului PSD la prezidențiale va depinde de rezultatul partidului la europarlamentare, o prostioară sociologică pe care pesediștii o repetă pentru c-au decis că nu e momentul acum să confirme faptul că Marcel Ciolacu va fi candidatul lor.

Să trec așadar la decriptare, spunându-vă că în PSD e într-adevăr deranj legat de forțajul mediatic pe care oamenii lui Geoană l-au declanșat privitor la o posibilă viitoare susținere a partidului pentru așa-zisul candidat al americanilor, actualul secretar general adjunct al NATO. În baza acestui deranj s-au declanșat cercetări interne despre cine-ar fi cei care l-ar putea susține pe Geoană, iar pe lista rezultată apar în principal oamenii controlați de către rezerviștii Statului Paralel, de la Vasile Dîncu, ba chiar și Grindeanu, la încă câțiva mai puțin importanți, printre care și Cazanciuc, despre care toți pesediștii știu c-a fost impus mereu pe liste sau în funcții de ministru chiar de către eternul Florian Coldea.

Ca să nu-și confirme locul pe ''lista infamiei'', cei enumerați găsesc diverse prilejuri ca să arate că-l susțin pe Ciolacu, așa cum a făcut și Vasile Dîncu cu măiestrie, dar doar până-n momentul în care acum vreo lună un ziarist clujean l-a surprins din întâmplare că lua masa la Cluj chiar cu adversarul declarat al lui Ciolacu, anume Geoană. În cazul lui Cazanciuc, deoarece presiunea creștea asupra lui, rezerviștii i-au organizat această ieșire mediatică care are rolul să sugereze (doar prin titlul unei știri) că el nu l-ar susține pe Geoană, acțiune subțire și stângace, după cum ați priceput din descrierea mea.

E previzibil ca operațiunea să se desfășoare în continuare și cu alții de pe listă, deoarece momentul loviturii împotriva PSD, pritocit de către rezerviștii ce-l vor pe Geoană, este planificat pentru primăvară, înaintea europarlamentarelor, atunci când pesediștii controlați de către ei ar trebui să declare că l-ar prefera pe soțul Mihaelei ca și candidat în locul lui Marcel Ciolacu. Ăsta e planul de azi, nu înseamnă însă că le va reuși așa cum doresc ei, sau nu la momentul preconizat, deoarece pesediștii nu au pornirea de a-l susține pe Geoană, de fapt n-au avut-o niciodată, ba chiar nici americanii, dar aceste lucruri vor fi mai clare după analiza mea de mâine.

Cozmin Gușă