Ce a decis Inalta Curte in dosarul lui Darius Valcov

Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat astazi pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani.

Valcov nu s-a prezentat la proces, insa a trimis instantei o cerere de amanare pentru a-si angaja un avocat. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea dupa ce decizia de condamnare a fost data in februarie 2018, insa cei trei judecatori ai completului au intarziat un an cu redactarea motivarii sentintei. Darius Valcov a fost trimis in judecata in mai 2015 pentru trafic de influenta, spalare de bani si efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale, in forma continuata.