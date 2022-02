Ce cărți citesc politicienii români. Volumele recomandate de Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Clotilde Armand sau George Simion

România sărbătorește pentru prima dată Ziua Națională a Lecturii în data de 15 februarie, după ce o lege în acest sens a fost adoptată de Parlament.

Sărbătoarea a fost stabilită de ziua de naștere a lui Titu Maiorescu și a lui Spiru Haret pentru a atrage atenția asupra importanței cititului într-o țară care se află la coada clasamentelor europene privind consumul de carte. "Cultura la dubă" a cerut recomandări dintre cărțile citite de 23 de politicieni. Printre cei care nu au menționat o carte preferată sunt chiar ministrul Culturii și cel al Educației.

Doar 11 au răspuns solicitării:

Nicolae Ciucă, prim-ministrul României, vicepreședinte PNL - "Pătimiri și iluminări din captivitatea sovietică", Radu Mărculescu

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, președintele PSD - "Homo Deus", Yuval Noah Harari

George Simion, deputat, copreședinte AUR - "Portocala mecanică", Anthony Burgess

Cătălin Drulă, deputat, președintele USR PLUS - "Jurnal 1935 - 1944", Mihail Sebastian

Gabriela Firea, ministrul Familiei, prim-vicepreședinte PSD - "Dragoste în vremea holerei", Gabriel Garcia Marquez

Rareș Bogdan, europarlamentar, prim-vicepreședinte PNL - "Inamici publici", Michel Houellebecq, Bernard - Henri Levy

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, membru fondator USR - "Vine Iarna! De ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere", Garry Kasparov

Vasile Dîncu, ministrul Apărării, președinte al Consiliului Național PSD - "Demența digitală", Manfred Spitzer

Dan Barna, deputat, vicepreședinte USR PLUS - "Tatuatorul de la Auschwitz" și "Călătoria Cilkăi", Heather Morris

Gigel Știrbu, deputat, vicepreședinte PNL - "Balcanii în secolul XX", Oliver Jens Schmitt

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, președinte USR PLUS Timiș - "Jacob se hotărăște să iubească", Cătălin Dorian Florescu

"Cultura la dubă" i-a mai contactat pentru realizarea acestui material pe Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Sorin Câmpeanu, Lucian Romașcanu, Nicușor Dan, Kelemen Hunor, Dacian Cioloș, Ciprian Ciucu, Sorin Lavric, Robert Negoiță, Bogdan Gheorghiu, Tanczos Barna și Gheorghe Flutur. Aceștia nu au oferit un răspuns până la data publicării articolului.