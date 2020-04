Ce spun specialistii: Chiar esti imun daca te-ai vindecat de coronavirus? Si cat dureaza imunitatea?

Pe masura ce creste numarul celor care s-au vindecat de Covid-19, oamenii de stiinta incearca sa inteleaga cat de bine poate rezista o persoana in fata unei reinfectari cu noul coronavirus si cat de lunga este perioada pentru care imunitatea organismului ramane valabila.

Specialistii care au studiat alte epidemii - SARS, MERS sau gripa comuna - sunt de acord doar cu faptul ca o persoana dobandeste o oarecare imunitate in fata noului coronavirus, dar inca nu se stie daca ea dureaza cateva luni, cativa ani sau toata viata, relateaza The Wall Street Journal.

Concluziile nu sunt usor de tras, mai ales ca din diferite colturi ale lumii vin informatii despre bolnavi, unii chiar asimptomatici, care au fost testati si a doua oara pozitiv, cauzele putand fi diferite. In timp ce unii oameni de stiinta presupun ca virusul a ramas in organism si si-a manifestat din nou prezenta, altii spun ca persoana respectiva s-ar fi infectat din nou pentru ca a ramas sa traiasca intr-o comunitate in care exista numerosi bolnavi.

Problema fundamentala este aceea ca, la fel ca si celelalte virusuri, SARS-CoV-2 sufera mutatii si este greu de anticipat cum va reactiona organismul uman la aceste mutatii. "Raspunsul la intrebarea cat va dura imunitatea este: intre 6 luni si 60 de ani", a declarat Martin Hibberd, de la London School Of Hygiene & Tropical Medicine, pentru sursa citata.

Aceste mutatii ingreuneaza si obtinerea vaccinului mult asteptat, explica oamenii de stiinta, prin urmare va fi greu de pus in practica strategia "pasapoartelor de imunitate", care vor permite reluarea activitatii si depasirea mai rapida a crizei economice mondiale generate de Covid-19, relateaza si France24. In acest timp, Harvard School of Public Health (SUA) avertizeaza ca o parte dintre masurile de distantare sociala vor trebui mentinute pana in 2022, iar FMI prezice ca recesiunea va fi foarte dura.

Mai optimist, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, el insusi testat pozitiv pentru Covid-19, a anuntat la inceputul lunii aprilie ca guvernul de la Londra ia in calcul elaborarea unui sistem pentru "certificate de imunitate" care sa le permita posesorilor sa "se intoarca pe cat de mult posibil la o viata normala". Opinia sa e impartasita de primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar Anthony Fauci, consilierul pe sanatate al presedintelui american Donald Trump, a declarat la CNN ca subiectul pasapoartelor de imunitate a fost discutat in cadrul administratiei de la Casa Alba.

In tabara oamenilor de stiinta insa, lucrurile nu se intrezaresc deloc la fel de limpede si asta din cauza ca ar fi nevoie de teste pentru anticorpi specifici pentru Covid-19, care sunt diferite de testele care se fac pentru a depista persoanele infectate si care nu au acuratetea necesara pentru obtinerea unui pasaport de imunitate. "Suntem departe de acel moment", spune Claire Standley, profesor asistent la Georgetown University's Center for Global Health Science and Security.

Una dintre dificultati tine de faptul ca prezenta unor anticorpi nu poate fi legata in mod specific de noul coronavirus, ci si de expunerea la un alt virus, chiar cel gripal, ceea ce ar putea duce la un rezultat fals pozitiv, a explicat aceasta. Pe de alta parte, nu se poate spune cu certitudine nici cat dureaza aceasta imunitate, chiar si confirmata, subliniaza si Abram Wagner, profesor asistent la University of Michigan.

"Vom sti intr-un an daca imunitatea dureaza un an si in doi ani daca dureaza doi ani", a spus acesta. "Din cercetarile anterioare asupra coronavirusurilor reiese ca o astfel de imunitate nu dureaza prea mult si nu as fi surprins daca pentru cei mai multi imunitatea fata de SARS-CoV-2 va dura mai putin de un an", a mai spus prof Wagner.

La toate acestea se adauga si problemele sociale care ar putea aparea. In conditiile in care testele nu pot avea o acuratete deosebita, revenirea la serviciu a unor persoane in detrimentul altora ar crea dispute si probleme de inechitate. Un alt aspect tine si de sanatatea publica. "Un astfel de pasaport de imunitate ar crea o impresie falsa posesorului, care s-ar putea comporta mai putin responsabil, riscand sa se reinfecteze", mai spune prof. Claire Stanley.