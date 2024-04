Cea mai mare "țeapă" hotelieră. A plătit doar 200 de dolari pentru o noapte de lux și a rămas acolo gratuit timp de 5 ani!

Un bărbat a reușit să locuiască în clădirea emblematică a hotelului New Yorker timp de jumătate de deceniu fără să plătească nici măcar un cent pentru chirie, dar după o vreme a început să se întâmple ceva.

Poliția l-a arestat pe Mickey Barreto în luna februarie și l-a acuzat de întocmirea unor acte de proprietate frauduloase după ce a încercat să pretindă că este proprietarul hotelului, a declarat biroul procurorului districtual din Manhattan.

Procurorii au declarat că Barreto a eludat plata chiriei în valoare de mii de dolari, exploatând o lege locală puțin cunoscută privind locuințele și apoi a încercat să ceară chirie unui alt chiriaș din clădire.

"După cum se presupune, Mickey Barreto a pretins în mod repetat și fraudulos că este proprietarul unuia dintre cele mai emblematice repere ale orașului, Hotelul New Yorker", a declarat Alvin Bragg, procurorul districtual din Manhattan, într-un comunicat.

Barreto se confruntă cu 24 de acuzații, inclusiv 14 capete de acuzare pentru fraudă.Dacă va fi găsit vinovat, el ar putea fi condamnat la mai mulți ani de închisoare, potrivit The New York Times.

Reședința lui Barreto la renumitul hotel - care, în perioada sa de glorie, a găzduit numeroși demnitari și celebrități, printre care Muhammad Ali și John F. Kennedy - datează din 2018, când a aflat pentru prima dată despre Codul de stabilizare a chiriilor din New York City. Această lege le acordă chiriașilor care locuiesc în camere individuale din cadrul clădirilor construite înainte de 1969 dreptul de a solicita un contract de închiriere pe șase luni.

În iunie 2018, Barreto s-a cazat în camera 2565 împreună cu partenerul său, Matthew Hannan, pentru o noapte și a fost taxat cu 200,57 de dolari. În ziua următoare, Barreto a solicitat un contract de închiriere pe șase luni de la hotel și a fost evacuat imediat.

Barretto - un transplantat din California cu o înclinație pentru teoriile conspirației, care pretinde, de asemenea, că este liderul unei comunități tribale pe care a fondat-o în Brazilia, potrivit The New York Times - a refuzat să accepte un refuz ca răspuns.

În luna iulie a aceluiași an, el a dat în judecată proprietarul clădirii, Asociația Sfântul Duh pentru Unificarea Creștinismului Mondial, la tribunalul pentru locuințe, susținând că a fost evacuat ilegal. Un reprezentant al bisericii nu s-a prezentat, așa că judecătorul i-a dat dreptate lui Barreto, iar hotelul a fost nevoit să îi dea cheia.

Cele două părți nu au ajuns niciodată la un acord asupra condițiilor de închiriere și, deoarece nu a putut fi evacuat, Barreto a locuit la hotel fără chirie.

Curând, Barreto a început să se prezinte ca fiind proprietarul hotelului și, în cele din urmă, a cerut chirie de la unul dintre chiriașii clădirii, restaurantul TickTok.

Biroul procurorului a declarat că Barreto a înregistrat, de asemenea, hotelul sub numele său la Departamentul de Protecție a Mediului din oraș, ca parte a unui efort de a obține controlul asupra conturilor bancare ale hotelului.

Biserica Unificării, care a cumpărat New Yorker în 1976, l-a dat în judecată pe Barreto pentru că s-a prezentat ca proprietar al hotelului pe LinkedIn și a încărcat un act fals pe un site web al orașului. Un judecător i-a ordonat lui Barreto să nu mai afirme că deține clădirea, dar a continuat să locuiască acolo.

Anul trecut, Barreto a depus din nou acte la primărie, susținând că este proprietarul clădirii, iar atunci a intervenit biroul procurorului districtual.

Business Insider a luat legătura cu Barreto prin intermediul companiei sale, Mickey Barreto Missions, dar nu a primit un răspuns înainte de publicare.

"Nu am avut niciodată intenția de a comite vreo fraudă. Nu cred că am comis vreodată vreo fraudă", a declarat Barreto pentru The Associated Press. "Și nu am făcut niciodată un ban din asta".