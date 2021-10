Cele mai bune parfumuri damă de purtat în sezonul rece

Ingredientele care alcătuiesc un parfum sunt decisive și pentru sezonul în care îl folosești, unele se înțeleg foarte bine cu temperaturile ridicate de primăvară și vară, iar altele se potrivesc cu iarna rece. Aici vă recomandăm pe cele mai bune parfumuri damă pentru iarna anului 2021.

Fiecare anotimp al anului este ca o nouă etapă în care vă puteți combina hainele, coafura și, în general, stilul în funcție de vreme, adică primăvara și vara, rochiile sunt ideale, în timp ce pentru iarnă și nu mai, pentru că temperaturile scăzute sunt cele care predomină, ne fac să purtăm haine mai călduroase. La fel se întâmplă și cu parfumurile noastre preferate. Experții recomandă să ne adaptăm aroma la temperaturi. Există ingrediente care se combină perfect cu căldura puternică, în timp ce alte parfumuri merg mai bine cu mediul rece.

Chanel no. 5 sau Allure

Casa de modă franceză Chanel are multe opțiuni de parfumuri de încercat în această iarnă, dacă doriți un parfum atemporal, există, fără îndoială, cel mai bun parfum al lor, Chanel No. 5. Cu toate acestea, dacă doriți să încercați o opțiune diferită față de acest parfum, atunci Allure ar putea fi cea perfectă de încercat. Allure are recenzii de cinci stele de la femei care spun că acum este parfumul lor semnătură.

Gucci Memoire d'une Odeur

Firma italiană Gucci are și opțiuni excelente pentru iarnă. Puteți încerca Memoire d'une Odeur care a fost lansat în 2019. Este descrisă ca o aromă minerală și miroase un pic ca un ocean sărat. Poți mirosi notele de vârf de mușețel și iasomie, dar există și un strop de vanilie și note lemnoase de bază care adaugă puțină căldură, făcându-l perfect pentru această perioadă a anului.

Sisley Soir d'Orient

Acesta este un parfum inconfundabil de iarnă, pentru prospețime, dinamism și persistență. Notele sale încep cu parfumuri florale care evidențiază bergamota și galbanum din Iran, care sunt intensificate cu piper negru ca predominanță a notelor sale de mijloc și se combină extraordinar cu notele de bază de lemn de santal și paciuli.

Yves Saint Laurent Black Opium

Unul dintre preferate de la Yves Saint Laurent, acest parfum este intens și uimitor, îți permite să îți evidențiezi farmecul pe timpul iernii și chiar din toamnă. Acest parfum începe cu note puternice de piper roz și pară, pentru a vă învălui în notele sale de mijloc evidențiate de cafea și iasomie, și minunatele note de vârf de vanilie, lemn de cedru și cașmir.

Balenciaga B.

Este un parfum fermecător, unul dinntre acele parfumuri lemnoase foarte populare și, deși este un parfum de iarnă, mulți recunosc că îl folosesc din toamnă până în primăvară. Puteți simți notele de vârf cu lacramioare și frunze de violetă, apoi vă bucură cu notele de mijloc de cedru, iar notele de bază care estompează lemnul de mosc, ambretă și cașmir, vă permit să trăiți experiența care a făcut acest parfum de iarna un favorit printre cele mai pretențioase femei.

Paco Rabanne Lady Million

Daca vrei sa cunoști parfumul succesului, alege Lady Million și bucură-te de el toată noaptea. Este complementul perfect pentru o personalitate copleșitoare. A devenit unul dintre parfumurile preferate ale sezonului de iarnă, în special pentru viața de noapte. Notele sale de vârf ies în evidență cu lămâie și zmeură de Amalfi, notele de mijloc sunt o mângâiere de iasomie și floare africană de portocal, iar notele finale în principal de paciuli, care creează un parfum unic și inalterabil ca un diamant.

Carolina Herrera

Mirosul succesului este sublim, la fel și acest parfum de la renumitul designer Carolina Herrera, un parfum de iarnă, dar cald și măiestuos. Un parfum floral care să iasă în evidență în timpul zilei, preferat pentru ultimele zile de iarnă și primele zile de primavară. În compoziția sa se evidențiază notele de vârf florale cu flori de pasiune și bergamotă, note de mijloc de trandafir și orhidee, precum și notele de bază de chihlimbar și piele.