China a conectat Shanghai la conducta de gaz rusească!

China a finalizat construcția unui segment de gazoduct conectat la linia de gaze Power of Siberia și care ajunge în prezent la Shanghai, relatează miercuri agenția de presă Xinhua, citând compania PipeChina.

Ruta de est de aprovizionare cu gaze din gazoductul Power of Siberia către China se întinde de la Blagoveshchensk din Rusia până la Heihe din China din provincia Heilongjiang din nord-est și apoi până la rețeaua de transport de gaz chineză. Gazoductul are trei segmente în China: cel nordic, central și sudic, care traversează în total nouă provincii și are o lungime de 5.111 km.

Segmentele de nord și central au fost deja finalizate și puse în funcțiune. China intenționează să finalizeze construcția întregii rețele până în 2025. Livrările de gaze urmează să fie crescute până la acel moment la 38 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. Se așteaptă ca peste 15 miliarde de metri cubi de gaz să fie livrați în China prin conducta Power of Siberia în acest an.