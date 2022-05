Cică sancțiuni! Renault și-a dat acordul ca rușii să producă Duster sub marca Lada. Rusia e a doua piață de desfacere pentru Renault după Franța

Marca Duster va fi produsă în Rusia sub marca „Lada", după ce grupul Renault - proprietarul Dacia - a anunțat luni că a finalizat vânzarea activelor sale din Rusia către statul rus dar a precizat că păstrează opţiunea de a le răscumpăra în decurs de şase ani. Oficiali ruși din industrie au anunțat că acordul dintre producătorul auto francez și Moscova permite Rusiei să fabrice Duster sub marca Lada.

„Consiliul de administraţie de la Renault Group a aprobat, în unanimitate, semnarea acordurilor pentru vânzarea totalităţii acţiunilor pe care Renault Group le deţine la Renault Russia către oraşul Moscova precum şi participaţia de 67,69% din acţiunile constructorului auto rus AvtoVaz către NAMI (Institutul Central de Cercetare şi Dezvoltare de Automobile şi Motoare)", a informat proprietarul Dacia într-un comunicat de presă, fără a oferi detalii legate de suma tranzacţiei. Anterior, la finele lunii aprilie, autorităţile ruse au anunţat că Renault îşi va transfera participaţia de 68% din acţiunile Avtovaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia, către un institut de cercetare în schimbul unei sume simbolice de o rublă.

„Astăzi am luat o decizie dificilă şi necesară, am luat o decizie responsabilă cu privire la cei 45.000 de angajaţi ai noştri din Rusia şi am protejat performanţele Grupului şi capacitatea noastră de a reveni în Rusia în viitor, într-un context diferit", a declarat directorul general de la Renault, Luca de Meo. Ministerul rus al Industriei şi Comerţului a anunţat şi el luni că activele din Rusia ale grupului Renault sunt în prezent în proprietatea statului rus, ca urmare a finalizării procesului de retragere a constructorului auto francez din Rusia. „Au fost semnate acorduri pentru un transfer de active ruseşti ale Groupe Renault către Federaţia Rusă şi guvernul de la Moscova", a informat Ministerul rus al Industriei şi Comerţului într-un comunicat de presă.

Rusia va prelua controlul asupra fabricilor producătorului auto francez Renault în țară și va resuscita o marcă auto din epoca sovietică, au declarat luni oficiali ruși, marcând prima naționalizare majoră a unei afaceri străine de la începutul războiului din Ucraina. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că orașul va aduce înapoi marca Moskvich pentru mașinile produse în fabrica din capitala Rusiei. Moskvich a fost o marcă auto importantă în Uniunea Sovietică, dar a intrat în declin abrupt în anii 1990 și a dispărut de pe piață la începutul anilor 2000. De asemenea, Denis Pak, oficial rus din industria auto, a declarat că acordul cu Renault îi permite lui AvtoVaz să continue să fabrice Duster, dar sub marca Lada.

Acordul Renault cu Federația Rusă scoate compania franceză dintr-o problemă cu care se confruntă companiile occidentale în contextul războiului din Ucraina - să se retragă din Rusia și să înfrunte impactul economic asupra veniturilor lor, sau să continue afacerile acolo, dar să riște să-și afecteze reputația în fața clienților. Având în vedere evitarea șomajului, guvernul rus i-a îndemnat pe investitorii străini reticenți fie să reia operațiunile, fie să vândă cuiva care o va face. Renault era producătorul auto occidental cel mai expus la piaţa rusă, în condiţiile în care deţinea o uzină în apropiere de Moscova precum şi pachetul majoritar de acţiuni la AvtoVaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia.

Grupul auto francez estima la finele anului trecut că valoarea operaţiunilor sale din Rusia, a doua mare piaţă a sa după cea din Franţa, se ridică la 2,2 miliarde de euro. Grupul Renault este în mijlocul unui plan multianual de relansarea a operaţiunilor pentru a deveni competitiv şi a face tranziţia la vehiculele electrice. O parte importantă a strategiei Renault de relansare se baza pe combinarea mărcilor low-cost Dacia şi Lada într-o singură divizie de afaceri. Vehiculele Lada urmau să fie construite pe baza platformei Dacia.