Ciudățenia unui talisman cu jumătate de față umană grotescă. Misteriosul obiect a fost descoperit în tunelurile antice din Ierusalim

Arheologii care desfășurau lucrări de excavare în tunelurile antice de sub orașul Ierusalim au descoperit un talisman misterios, o lampă cu ulei, veche de 2.000 de ani, realizată din bronz și înfățișând jumătate de chip uman grotesc.

Obiectul pare să fi fost îngropat intenționat în fundația unei clădiri care datează din perioada romană a orașului (aproximativ între 63 și 300 e.n.). Cel mai probabil, lampa ar fi fost îngropată în fundația clădirii pentru a aduce noroc, au spus cercetătorii, conform Live Science. „Ofrandele din fundații erau răspândite în lumea antică și erau menite să aducă noroc și pentru a asigura viață îndelungată pentru clădire și ocupanții săi. Ofrandele erau adesea îngropate sub podea sau în fundație", au explicat Yuval Baruch și Ari Levy, arheologi la Autoritatea Antichităților din Israel.

Însă este singurul obiect de acest fel descoperit la Ierusalim. În plus, s-a păstrat impecabil, având încă fitilul original situat în interior. În mod interesant, după ce a fost făcut anunțul descoperirii, cercetătorii din Ungaria, văzând fotografiile, au anunțat că și ei au descoperit ceva similar, în 2012, la Budapesta. Fiecare dintre lămpi reprezintă jumătate din față, ambele fiind realizate în aceeași manieră. Potrivit oamenilor de știință din Ungaria, lampa lor are o mică deschizătură pe partea sa plată, ca și cum o altă piesă ar fi putut să fie conectată chiar acolo. În schimb, lampa din Ierusalim are o proeminență în aproximativ același loc, ceea ce trimite cu gândul la faptul că acestea ar putea fi pereche.