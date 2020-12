Clotilde Armand s-a baricadat in birou de frica Garzii de Mediu care a solicitat sprijinul Politiei ca sa verifice "Razboiul Gunoiului"

Pe la orele pranzului, comisari de la Garda de Mediu s-au prezentat la Primaria Sectorului 1 ca sa se intereseze de "Razboiul Gunoiului", sa afle de ce din pricina blocajului pe care-l face primarita Clotilde Armand, care nu plateste datoriile la Romprest, s-a ajuns in situatia ca pe multe strazi din sector sa fie focar de infectie, maldare de gunoaie, cu atat mai mult cu cat este vorba despre o pandemie.

Dupa ce s-au prezentat la poarta, cei de la Garda de Mediu n-au fost lasati sa intre in primarie, Clotilde Armand si consilierii sai trimitand Politia locala a S1 sa-i dea afara pe "intrusi". Dupa altercatia cu cei de la politia locala, comisarii au sunat la 112 si au solicitat sprijinul Politiei Capitalei intrucat nu sunt lasati sa-si exercite atributiile de serviciu. Dupa sosirea politistilor, cu sprijinul acestora, comisarii au reusit sa intre in sediu, dar nu au fost primiti nici la cabinetul primarului, nici la directia de mediu, fiind lasati sa astepte pe holuri. Clotilde Armand s-a baricadat in birou si n-a lasat pe nimeni sa intre sau sa iasa. Problema gunoiului din sector a ramas deocamdata nerezolvata, vom reveni cu amanunte.