Cod galben de ceata, ploaie, polei si vant in 13 judete

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata, ploaie, polei si vant, valabile in orele urmatoare, in 13 judete.

Potrivit meteorologilor, pana la ora 9.00, in judetele Braila, Ialomita, Buzau, Galati si Vrancea se va semnala ceata, fenomen care determina reducerea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pana la ora 10.00, vor fi fenomene similare si in judetul Constanta.

De asemenea, pana la ora 9.00, in judetele Covasna, Brasov, Mures, Harghita si Sibiu se vor semnala, local, precipitatii predominant sub forma de ploaie care depune polei. O alta avertizare cod galben, valabila pana la ora 12.00, vizeaza judetele Caras-Severin si Hunedoara unde se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala 90-100 km/h.