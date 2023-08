Colonelul MacGregor îi explică lui Tucker Carlson de ce războiul din Ucraina trebuie să înceteze: "Dacă insistăm va ajunge și la noi în SUA!" VIDEO

Tucker Carlson a publicat un interviu cu fostul oficial al administrației Trump, colonelul Douglas Macgregor (în retragere), care a explicat de ce războiul din Ucraina a pus Statele Unite în pragul unui "război catastrofal care ne-ar putea distruge cu ușurință".

Carlson începe cu o afirmație îndrăzneață: "cam tot ceea ce v-au spus NBC și NYTimes despre războiul din Ucraina este o minciună".

"'Armata rusă este incompetentă' - susțin ei. 'Ucraina este o democrație!' 'Vladimir Putin este Hitler și încearcă să cucerească lumea!' 'Din fericire, ucrainenii câștigă'.

"Fiecare afirmație este falsă, ultima în special", a spus Carlson, adăugând că "armata ucraineană nu câștigă - de fapt, pierde rău de tot. Ucraina este distrusă. Populația sa este măcelărită".

"Majoritatea americanilor nu știu nimic despre Ucraina", a continuat Macgregor, adăugând că "dacă ar ști ceva despre istoria Europei de Est, toți ar spune "plecați!"... pentru că războaiele, sângele și ura care au fost purtate timp de secole este ceva ce nu putem rezolva".

Comentariile lui Macgregor devin din ce în ce mai amenințătoare în tonul lor pe măsură ce discuția continuă.

El remarcă faptul că președintele Biden a activat "plata de luptă", ceea ce implică faptul că există forțe americane pe teren în Ucraina.

"Ar fi o greșeală să credem că forțele rusești nu știu unde se află", explică colonelul în retragere, subliniind că rușii trimit un mesaj prin recentele lovituri cu rachete de precizie în apropierea granițelor Poloniei și Moldovei: "dacă credeți că vă puteți ascunde de noi, dacă veniți aici, dacă treceți aceste granițe, vă vom anihila".

Trebuie să ne împăcăm cu aceste realități, pentru că nu o putem învinge", a remarcat el, reflectând asupra faptului că oamenii l-au numit "nepatriotic" pentru comentariile sale.

El a rezumat situația din Ucraina destul de succint: "dacă insistăm în acest război cu Rusia în Europa Centrală și de Est, el va ajunge și la noi, aici, în Statele Unite".

Potrivit lui Macgregor, "Cel mai inteligent lucru pe care îl putem face este să punem capăt acestui război acum", adăugând: "Rușii nu vor tolera niciodată prezența forțelor NATO pe teritoriul ucrainean".

"Forțele ucrainene se predau, în mod fragmentat, rușilor, nu pentru că nu vor să lupte; ci pentru că nu mai pot lupta, au atât de mulți răniți pe care nu-i pot evacua... vom vedea cum această armată pentru care am cheltuit atât de mult, se va topi."

În ceea ce privește echipamentul folosit pentru a lupta, MacGregor a spus că "o mare parte din echipamentul pe care l-am trimis acolo este, sincer, învechit... este foarte vechi, nu este nou".

"Apărarea aeriană integrată va doborî practic tot ceea ce zboară de pe cer", a spus el, adăugând: "Vom recurge apoi la o descurajare nucleară - o armă nucleară tactică care spune "dacă veți continua să avansați, va trebui să folosim o armă nucleară". Nu vrem să ajungem acolo, pentru că noțiunea că există așa-numitele arme nucleare tactice 'oh, este doar o mică bombă nucleară, deci nu va precipita un război nuclear' - utilizarea oricărei arme nucleare va precipita o escaladare foarte rapidă", a spus el.

Carlson încheie întrebându-l pe Macgregor despre "bărbatul american de stânga îmbrăcat în femeie" care este acum purtătorul de cuvânt al Ucrainei și care a afirmat că "Vlad Putin este un vampir care face baie în sângele copiilor ucraineni".

Macgregor întreabă: "Este acesta un bărbat transsexual?". La care Carlson răspunde: "Da, este un tip cu sâni falși". Macgregor îi replică: "ei bine, cred că și restul este fals... acest război este o catastrofă... cei care fac baie de sânge sunt la Kiev și la Washington".

