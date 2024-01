Confirmare oficială: Parchetul European a cerut documente despre afacerea cu stuf a apropiaților lui Paul Stănescu

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a confirmat joi că Parchetul European, instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a cerut de la Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) documentele privind cererile de subvenții europene depuse de două firme apropiate secretarului general al PSD, Paul Stănescu.

„Au cerut documentul, contractul, ce s-a depus (n.r. la APIA)", spune oficialul Ministerului Agriculturii, care adaugă că APIA a pus deja la dispoziția procurorilor actele cerute. Parchetul European a cerut documente de la instituțiile statului în legătură cu modul în care două firme apropiate de baronul PSD Paul Stănescu au ajuns să solicite subvenții europene de aproape 6 milioane de euro pentru stuful din Delta Dunării. În paralel, Agenția de Plăți în Agricultură (APIA) a stopat plata subvențiilor.

Două firme, controlate la acel moment de fiul lui Paul Stănescu și de un fost consilier al secretarului general PSD, au ajuns să ceară subvenții europene pentru stuf în urma unei legi promovate de actualul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, considerat chiar omul de casă al lui Stănescu. Astfel, o lege modificată pe ascuns în 2023 în Parlament a transformat Delta Dunării în pajişte, pentru care se pot cere subvenții de milioane de euro de la UE. Iar singurele firme care au acces la aceste subvenții sunt deținute de Ștefan Stănescu, fiul baronului PSD Paul Stănescu, și de un fost consilier al secretarului general al PSD.

Parlamentarul care a modificat legea este tocmai Florin Barbu, la acel moment președintele Comisiei de agricultură din Camera Deputaților. Ulterior, proiectul a trecut rapid prin parlament și a fost promulgat de președintele Iohannis. Acum, cele două firme care au concesionat activitatea de recoltare a stufului din Delta Dunării au cerut subvenție în baza legii lui Florin Barbu. APIA a oprit plata subvenției pentru că această subvenție se plătește firmelor care au concesionate suprafețe de teren, nu activitatea desfășurată pe aceste suprafețe. Or, cele două firme nu au concesionat de la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) suprafețele acoperite de stuf, ci doar activitatea de recoltare a stufului.

Cererea de plată transmisă de cele două firme, Ecologic Danube SRL și Biodelta Resurse SRL, fusese inițial aprobată de APIA Tulcea, dar a fost stopată de structura centrală a instituției în urma controalelor lansate. Un alt semn de întrebare legat de cererea de subvenție are legătură cu obiectul subvenției. Astfel, firmele au dreptul să recolteze stuful în perioada octombrie - martie, când stuful e mai degrabă uscat, ceea ce face improbabilă utilizarea pe post de furaje pentru animale. Or, subvenția are tocmai rolul de a stimula producția de furaje. Acum, acționar principal în companiile Ecologic Danube SRL și Biodelta Resurse SRL este Marinela Iscru, soția preotului Madalin Iscru, fostul consilier al lui Paul Stanescu pe vremea când baronul PSD era ministru al Dezvoltării. Anul trecut, printre acționari se număra și Ștefan Alexandru Stănescu, fiul lui Paul Stănescu.