Corpul de Control al MApN: Medic fara drept de libera practica, numit pe post fara concurs la Institutul Cantacuzino

Consiliul de Administratie al Institutului Cantacuzino a oferit un post de medic fara concurs profesorului universitar de la UMF Carol Davila din Bucuresti Mircea Ioan Popa si fara a avea "drept de libera practica, neindeplinind toate conditiile cerute de lege pentru exercitarea profesiei de medic", a descoperit Corpul de Control al MApN.

Mircea Ioan Popa fusese numit director interimar la Institutul Cantacuzino in 2017. Dar, ramas fara post, n-a mai putut fi inclus intr-un proiect. Prin urmare, intregul Consiliu de Administratie a votat ca el sa primeasca un post de medic fara concurs, desi era inactiv, conform Colegiului Medicilor. Mircea Ioan Popa a fost numit director general interimar al Institutului Cantacuzino cu doua luni inainte de militarizarea institutului. Popa era profesor universitar la UMF Carol Davila din Bucuresti, disciplina Microbiologie II, si isi desfasura activitatea intr-o sala aflata la "Cantacuzino". Sala era legatura sa cu institutul, mentioneaza sursa anterior citata.

Adrian Ionel, fost sef la "Cantacuzino" si, recent, director Unifarm, plecat dupa ce a fost implicat in achizitiile intrate in atentia DNA, devine consilierul onorific pe probleme juridice al noului director general. Cu un an inainte, pe 5 mai 2016, Ionel, director pe-atunci al Institutului, il pusese pe Popa consilierul sau onorific. Dupa mai putin de jumatate de an, Mircea Ioan Popa isi pierde functia de director interimar odata cu militarizarea Institutului. Scos din functia de director general, Popa cere noului sef al institutului, comandantul Daniel Sipoteanu, sa fie incadrat cu norma intreaga la "Cantacuzino", pentru a putea fi cooptat intr-un proiect cu un buget total de 8.500.000 de lei, in care UMF Carol Dvila, institutia in cadrul careia acesta activa, nefiind partener.

Proiectul e cunoscut sub mai multe denumiri: "Selectia si diseminarea genelor de rezistenta la antibiotic de la nivelul statiilor de epurare a apelor uzate in mediul acvatic si sectorul clinic", RADAR sau "Frontiere". Exista patru parteneri: Ecoind (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala), Politehnica Bucuresti, Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, adica Adrian Streinu-Cercel, si Institutul Cantacuzino. Intr-o sedinta a Consiliului de Administratie, la care au participat sase militari, doi medici, un inginer si trei invitati este decisa in unanimitate "incadrarea prin integrare clinica a unui post de medic, cu jumatate de norma, pentru domnul prof. dr. Mircea Ioan Popa".