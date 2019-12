Cozmin Gușă, reintrat în PSD: "De azi renunț la coordonarea editorială a Realitatea Media"

"Calitatea mea rămâne, de astăzi, doar de acționar al Realitatea", a declarat Cozmin Gușă. "De astăzi, renunț la coordonarea editorială a postului de televiziune", a spus Gușă într-un scurt interviu acordat Paginademedia.ro.

Declarațiile vin după ce Cozmin Gușă a reintrat, ca membru, în Partidul Social Democrat, potrivit anunțului făcut de Gabriela Firea. Ce va face de acum încolo? Printre altele, "consultanță pentru alegerile locale și parlamentare din 2020".

"Am o listă lungă, de câteva zeci de primari și președinți de Consiliile Județene, din PSD, bineînțeles, care îmi solicită sprijinul la locale", a mai spus Cozmin Gușă.

Sprijin și ca expunere pe Realitatea? "Exclus", răspunde Gușă. Cozmin Gușă s-a reînscris în PSD la sfârșitul lunii octombrie. După numai două săptămâni, a fost exclus din partid. Ieri, Gabriela Firea, președintele PSD Sector 1, a anunțat revenirea acționarului Realitatea TV ca membru în această organizație.

Declarațiile lui Cozmin Gușă, pe larg:

Paginademedia.ro: Care va fi relația cu Realitatea TV, după reintrarea în politică?

Cozmin Gușă: Am spus încă din octombrie, de când am reintrat în PSD, că voi face un anunț legat de implicarea mea editorială. Îl fac acum. Conform promisiunii de la momentul reintrării mele în politică, renunț la coordonarea editorială la Realitatea Media, așa cum este corect și deontologic. Trei persoane vor asigura coordonarea editorială, ca un colectiv: Mădălina Dulamă (care este EOD), Carmen Tudor (EOD) și Edward Pastia (ca director executiv). Legat de activitatea administrativă, nu s-a pus și nu se pune problema, pentru că, întotdeauna de când am preluat Realitatea Media, de activitatea asta s-a ocupat și se ocupă partenerul meu Maricel Păcuraru și echipa lui. Practic, calitatea mea astăzi rămâne strict de acționar al trustului, fără nicio respeonsabilitate sau interferență în activitatea editorială sau administrativă.

Paginademedia.ro: Până acum tu erai coordonator editorial?

Cozmin Gușă: Da, eu dădeam linia, nu a fost niciun secret, dar independența era al lor. Cei care se uitau la emisiuni și la Denise Rifai, vedeta umărul 1 a stației, puteau observa asta.

Paginademedia.ro: Ce o să faci?

Cozmin Gușă: Pe lângă politică, ceea ce e clar, am două proiecte editoriale, două cărți pe care le-am întârziat mult în ultimii doi trei ani și, de asemenea, proiectul de consultanță politică și strategică pe care o să-l reactivez de la începutul lui 2020. Aici sunt incluse și proiectele de consultanță pentru alegerile locale și parlamentare din 2020.

Paginademedia.ro: Adică vei fi consultant al PSD?

Cozmin Gușă: Nu al PSD neapărat, dar am o listă lungă, de câteva zeci de primari și președinți de Consiliiile Județene, din PSD, evident, care îmi solicită sprijinul la locale.

Paginademedia.ro: Acest sprijin nu înseamnă și media pe Realitatea TV?

Cozmin Gușă: Nu, asta este exclus! Eu acționez în calitatea de consultant politic, nu de acționar la Realitatea.

Realitatea a avut tot timpul o linie editorială independentă, o linie cu care chiar mă mândresc și colectivul de acolo e setat să acționeze independent din punct de vedere editorial. Dacă cineva avea suspiciuni, putea să se uite la cum a reacționat Realitatea TV din octombrie și până acum.

Paginademedia.ro: Nu vom vedea mai mult PSD politicieni PSD?

Cozmin Gușă: Nu! Toată lumea e invitată. PSD-iștii lui Dragnea nu veneau de frică sau pentru că nu era voie.