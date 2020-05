Cozmin Gusa: "ĀLA MICU CU TRABUCU" ne scapa de masti!

Cozmin Gusa are un text savuros pe facebook pe care merita sa-l reproducem aici integral:

Am ras aseara cu pofta, m-am trezit azi dimineata razand din nou! Ca se fumeaza sau se bea prin birouri nu-i nicio stire, chiar si romanii neacomodati cu "atmosfera" din sanul puterii isi inchipuiau ca asa ceva se-ntampla. Alte lucruri trebuie sa retinem din intamplarea cu POZA LUPILOR MORALISTI SI GALBENI:

"DUMNEZEU DRAGUTU' LE-ASEAZA PE TOATE", adica nu puteau ramane nepedepsite ipocrizia si fariseismul cu care #GuvernulKlausicaLucovid ne-au impus o stare de alerta exagerata, de fapt doar un paravan pentru afacerile necurate cu bani guvernamentali ce se desfasoara duduind inca din martie;

"LUCOVID" ARE UN DESTIN TRAGIC, am mai spus-o: analizati-i intamplarile carierei de la accidentul din fata palatului lui Base, trecand prin candidatura la primarie sfarsita aproape in catuse, descaunarea de-acum cateva luni cand a fost la 15 minute de pierderea scaunului de PM (salvat fiind "in extremis" de soarta si "rezervisti"), guvernarea exact in vremuri de coronavirus, in fine, poza trimisa din greseala (si PROSTIE!) de catre mana lui dreapta, amaratul de Ionel Danca, exact de ziua lui de nastere (!), subminandu-i pana la anulare autoritatea si "morga" publica de LUDOVIC - CERBERUL ALERTEI (legat de asta, am vazut acum ca Lucovid i-a soptit lui Dan Andronic ca n-a fost Danca ci "un parlamentar" (tradator si anonim, se subantelege!:-))) ), intr-o incercare disperata sa-l scape pe natangul Ionel de furia colegilor sau a lui Klausica);

Eeeeee, legat de Klausica, aici e partea tragicomica de unde mi s-a tras veselia: Bogdan Aurescu, alias "ALA MICU CU TRABUCU", pupila lui Klausica in Guvern, "pazitorul" (non)strategiei noastre de politica externa, a iesit cel mai sifonat si penibil din tarasenia asta; adica, nu doar ca bea, dar "bea tutun", nu doar ca fuma, dar fuma trabuc, si nu oricum, ci cu manusi de protectie, ce mai, cine cunoaste personajul se prapadeste de ras inchipuindu-si inclusiv framantarile ce l-au cuprins de la aparitia pozei si care framantari nu-l vor parasi repede :-))) ; si-acum, dom' Presedinte, cu omul dvs "prins in fapt", cum o sa mai veniti sa ne predicati APASAT sa fim disciplinati, sa nu "parasim starea de alerta", ca pericolul nu a trecut, etc.?!

Azi si maine ne vom distra de strategiile de PR disperate care ne vor explica pe toate canalele media "miluite" ca de fapt acea poza nici n-a existat, sau daca a existat, e ca-n #Base2009, adica "n-am dat cu pumnul, ci cu palma, iar imaginile au fost prelucrate de catre dusmanii tarii", nici nu mai conteaza de fapt. Ce conteaza este ca eu cred ca natangul Danca si "ALA MICU CU TRABUCU" ne-au scapat de masti! Ca demisii sau alte treburi onorabile, nu vor fi, nu v-amagiti ...

P.S. Nu m-am abtinut si-am postat poza cu "Marica in prosop" aparut si el in cadru, descrie bine penibilul situatiei.

Cozmin Gusa