Culisele unui fake-news: Ce se ascunde în spatele diversiunii cu George Ivașcu ales șef al masonilor

În weekendul trecut a apărut informația că actorul George Ivașcu a ajuns Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România. Informația s-a dovedit a fi o diversiune, el conducând, de fapt, un grup de persoane eliminate din structurile Ordinului pentru grave abateri de la regulile interne, grup format în jurul actorului Stelian Nistor și a omului de afaceri Manole Iosiper.

Acesta din urmă face obiectul unui dosar penal in rem, aflat în cercetare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Dosarul are de ceva timp începută urmărirea penală in rem și ancheta avansează, încet dar sigur, spre momentul audierii celor reclamați. Dosarul este simplu: începând din 8 iunie 2020, un grup de persoane au emis mai multe documente folosind sigla MLNR, datele de identificare ale Asociației și au dat așa-zise decrete, creând aparența că ei au preluat Asociația și Ordinul. Instanțele au demntat aceste decizii ale celor care se intitulau "Comisia Specială" sau "Mare Maestru pro-tempore", dar ei au continuat.

Pe 22 iunie, Asociația MLNR a făcut plângere penală împotriva lor, acuzându-i de înșelăciune, folosirea unei mărci fără drept. Li se cer și despăgubiri substanțiale. Speriați de perspectiva penală, toți cei din grupul lui Manole Iosiper nu au mai candidat pentru funcții la pseudo-Conventul de sâmbătă, lăsându-i pe alții să ocupe funcțiile. Rămâne de văzut dacă se va extinde plângerea penală și asupra celor care continuă infracțiunile pe care primii făptuitori le-au lăsat "în mijlocul drumului".