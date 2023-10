Cum anulează cenzorii presei dreptul la liberă exprimare sub pretextul combaterii dezinformării

Jurnaliști, site-uri, bloguri - toate sursele de informare care ar trebui să beneficieze de dreptul de a-și exprima punctul de vedere sunt supuse cenzurii sub un pretext cât se poate civilizat și de democratic: combaterea dezinformării.

Toți cei care se confruntă cu cenzura, sub o formă sau alta, se întreabă cine sunt cerberii care stau și vânează toate articolele și postările. Întrebarea a primit, zilele trecute, un răspuns, iar acesta este Elisabeta Moraru, CEO Google România, absolventa de SNSPA, pepiniera corporatist-neomarxista, cea care conduce si site-urile de fact checking gen e-comunicare.ro.

Iată ce a declarat aceasta:

„Numai în ultimele trei luni ale anului trecut, compania a eliminat 100.000 de videouri Youtube pentru dezinformare, pe tema Ucraina." Declarația a fost făcută la la conferinței organizată de G4Media pe tema „Noile tehnologii, rețelele sociale și riscurile dezinformării". Conferința a fost co-finanțată de Uniunea Europeană.

Anul trecut, Google a blocat, în total, reclame de la 300.000 de publisheri, a mai spus Elisabeta Moraru. Printre „eforturile companiei în ceea ce privește lupta împotriva dezinformării", Moraru a amintit că Google dispune de o rețea de 150.000 de „fact check -eri", conform articolului prezentat de G4.Media.

Conferința G4Media pe tema „Noile tehnologii, rețelele sociale și riscurile dezinformării" i-a avut ca invitați pe Dan Tăpălagă, jurnalist G4Media (welcome speech), Marian Voicu (moderator), publisher Veridica.ro, Mircea Nancă, Stratcom Officer, Contact Point for Ukraine and Belarus, European Commission, Elisabeta Moraru, Country Director Google România, Ileana Rotaru, conferențiar universitar, Universitatea Vest, Timișoara, Bianca Toma, director Centrul Român de Politici Europene, Bogdan Manolea, Director Executiv, Asociația pentru Tehnologie și Internet și Mircea Toma, membru CNA.