Cum e cu adevarat jocul la cazinou live?

Daca mi-ar fi spus cineva ca salvarea mea pe timp de pandemie va fi cazinoul live, nu l-as fi crezut.

Dar sa incep cu inceputul. Chiar de dinainte de a se instaura starea de urgenta in tara, lucrurile de la serviciu devenisera incerte, iar oamenii de la birouri foarte anxiosi. Incepusera sa puna tot felul de intrebari sefilor de departamente despre ce se intampla, cum sa ne mai facem treaba ca de obicei cand toata lumea se fereste de toata lumea cu teama de a nu lua de pe undeva virusul? Ei, n-a mai durat mult si a venit ziua cu pricina: Domnii sefi au decis sa ne trimita pe toti sa muncim de acasa.



In sinea mea, eram chiar fericit. Imi si imaginam ce rapid imi termin taskurile dimineata, iar apoi imi scot familia la plimbare in parc sau ma duc cu bicicleta pe dealuri, imi chem prietenii la gratar si tot asa. Imi faceam scenarii, care de care mai optimiste si mai distractive.



Insa starea de urgenta a venit ca o piatra in moalele capului. Nu mai aveam voie sa ne vedem cu prietenii, sa interactionam fizic si sa mergem la plimbari, asa cum imi imaginam eu. Ei, a fost ok la inceput. Am mai facut prin casa una-alta, am mai urmarit stirile, am stat pe retelele sociale, dar parca toate au o limita. Abia asteptam sa termin tot de prin casa, sa imi gasesc motiv de mers la cumparaturi. Simteam ca o iau razna.



Pana intr-o zi cand am vorbit cu un prieten, total mirat ca el nu simte chiar asa rau izolarea aceasta: "Eu nu ma plictisesc. Ma joc diverse jocuri de cazino si cazino live. Am si promotii la cazinoul live. E aproape ca si cum as interactiona fizic cu toata lumea. E foarte reala experienta". M-a lasat perplex. De ce as da eu banii pe asa ceva? Pe de alta parte, nu stiam cum sa ma mai descurc cu tot ce faceam pana acum, asa ca i-am zis ca ma bag si eu, macar asa de incercare.



Eram bucuros ca pot sa ma conectez cu prietenii mei (intre timp am aflat ca mai multi jucau deja si se intreceau sa vada care are castigul mai mare si impartaseau strategii) si nu mai simt anxietatea asta din cauza ca nu stiu cand se termina pandemia.



Am descoperit ca atunci cand joc la cazinou live uit de toata incertitudinea si tot stresul si pur si simplu ma bucur de ceea ce fac in acel moment. Traiesc totul la intensitate maxima, simt adrenalina si efectul de surpriza, caci nu stii niciodata cum se poate schimba jocul in favoarea sau defavoarea ta. Cel mai mult imi place ca putem vorbi pe chat toti jucatorii, si totul arata de parca as fi efectiv in sala de cazinou.



In plus, la Baumbet am avut bucuria de a beneficia de promotiile speciale pe care le ofera pentru jucatorii la cazino live si a fost un mare castig pentru mine. Fiecare persoana nou venita primeste dublul sumei de bani depusa pentru prima data in cont, pana la contravaloarea sumei de 1000 RON. Pur si simplu joci pe banii lor. Mi s-a parut una dintre cele mai bune promotii de cazino live pe care le-as fi putut gasi. I-am ales pe ei pentru ca atat mie, cat si prietenilor mei, ne-au inspirat increderea ca reprezinta o companie serioasa si nu vom avea neplaceri din cauza ei. Mereu am primit castigurile in cont la timp si am putut sa le folosesc asa cum am considerat de cuviinta.



Fiecare zi se imparte intre job, jocul la cazino live si impresiile pe care le impartasesc apoi cu prietenii mei. Ne bucuram de fiecare castig si il sarbatorim impreuna de la distanta. Mi-am creat in sfarsit o rutina care simt ca ma ajuta sa fiu bine. Nu am exagerat niciodata nici la sumele cheltuite, nici nu am ajuns intr-acolo incat sa simt ca nu poate trece o zi fara sa ma joc. Fac asta din pura placere si pentru ca timpul trece altfel. Uneori, castig, alteori pierd, exact ca in viata.

Tu cum iti ocupi timpul in perioada aceasta?