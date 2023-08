Cum ne afectează sănătatea aparatele de uz casnic și care sunt modalitatile de reducere a campurilor electromagnetice din casă

Vom explora câmpurile electromagnetice invizibile, dar omniprezente, care ne saturează lumea, de la aparatele electronice obișnuite de uz casnic până la 5G, și efectele lor potențiale asupra sănătății umane.

Televizorul din sufragerie, ceasul inteligent de la încheietura mâinii și chiar și lampa LED de pe birou - există numeroase surse trecute cu vederea de câmpuri electromagnetice (CEM) produse de om în casele noastre, care ar putea contribui la simptomele misterioase pe care le experimentează unii oameni.

Deși corpul uman emite propriile CEM-uri, acesta este, de asemenea, vulnerabil și susceptibil la CEM-urile externe.

Există două surse comune de CEM în casă:

Radiațiile de radiofrecvență (RF) produse de semnalele de comunicare fără fir.

Radiații de frecvență extrem de joasă (ELF) produse de electricitate.

1. CEM de la aparatele electronice fără fir

Emise de: telefoane mobile, modemuri Wi-Fi, dispozitive Bluetooth, televizoare (folosesc unde radio), ceasuri inteligente, asistenți virtuali inteligenți precum Alexa, iluminat inteligent și toate celelalte electronice "inteligente"

Totul este "inteligent" acum. Nu mulți oameni mai poartă încă un ceas de mână de modă veche.

Dispozitivele wireless și inteligente se conectează la rețelele de telefonie mobilă și la internet prin emiterea de semnale invizibile - un tip de CEM cunoscut sub numele de radiații de radiofrecvență. Majoritatea frecvențelor radio au o frecvență cuprinsă între 3 kHz (kilohertzi) și 300 GHz (gigahertzi).

În ciuda confortului pe care frecvențele radio îl aduc în viața oamenilor, studiile au arătat că acestea pot fi dăunătoare. În cadrul unor studii efectuate pe oameni, frecvențele radio au fost asociate cu cancerul cerebral și de sân și cu afectarea sănătății spermei. Cu toate acestea, nu toate frecvențele radio au același impact asupra sănătății.

În trecut, radiourile analogice și 1G, prima rețea de telefonie mobilă, trimiteau semnale continue. Dar majoritatea frecvențelor radio din ziua de azi sunt digitale, ceea ce este mai dăunător.

"De obicei, cu cât frecvența unui semnal este mai mare, cu atât este mai redusă capacitatea sa de a pătrunde", a declarat pentru The Epoch Times James Finn, președinte, consultant principal în domeniul ingineriei interferențelor electromagnetice și consultant principal pentru CEM la Elexana. "Un semnal la 28 GHz sau mai mare ar avea dificultăți în a trece printr-o fațadă de cărămidă".

În timp ce 5G, cea mai recentă rețea mobilă, a fost anunțată ca fiind mai puțin penetrantă datorită faptului că are o frecvență mai mare decât 3G și 4G, Finn a subliniat că s-ar putea ca acest lucru să nu fie în totalitate așa.

Frunzele și ploaia pot bloca anumite frecvențe 5G, dar rețeaua acoperă o gamă largă de 600 MHz până la 39 GHz, care se suprapune cu frecvențele 3G și 4G. Frecvențele 5G din banda inferioară (de la 600 MHz la 1 GHz) pot totuși să penetreze pereții de cărămidă și betonul.

Modalități de reducere a expunerii la radiofrecvență:

Optați pentru cablarea dură: Dr. David Carpenter, profesor în domeniul sănătății mediului de la Universitatea din Albany, sugerează utilizarea cablurilor ethernet și a telefoanelor fixe cu cablu pentru conexiunile la internet și telefon, minimizând dependența de semnalele wireless și reducând expunerea la radiofrecvență.

Înlocuiți căștile Bluetooth: Înlocuiți căștile Bluetooth, punând telefonul pe difuzor sau folosind căști cu fir pentru a ține radiațiile de radiofrecvență departe de cap.

Treceți la "neinteligent": Reduceți la minimum utilizarea dispozitivelor inteligente, cum ar fi termostatele inteligente, mixerele inteligente și ceasurile inteligente.

Luați măsuri de precauție înainte de culcare: Ora de culcare este momentul în care organismul se odihnește și se vindecă de tot stresul pe care l-a experimentat în timpul zilei, a declarat pentru The Epoch Times profesorul emerit Magda Havas de la Universitatea Trent. Luați în considerare oprirea modemurilor Wi-Fi și punerea telefoanelor mobile și a dispozitivelor wireless în modul avion înainte de culcare.

Verificați dacă există antene wireless în apropiere: Asigurați-vă că nu sunt instalate celule mici (stații de bază) sau turnuri de telefonie mobilă în apropierea casei dumneavoastră, deoarece semnalele acestora pot contribui la o expunere mai mare la radiații RF. Odată cu lansarea rețelei 5G, oamenii găsesc tot mai des celule mici 5G plantate în apropierea locuințelor lor. În următorul articol, vom discuta despre modalitățile prin care puteți fi atenți la instalațiile de celule mici 5G.

Utilizați contoare de radiofrecvență: Contoarele RF, sau contoarele de radiofrecvență, pot detecta intensitatea generală a frecvențelor radio în locuință și ajută la identificarea surselor de radiații intense de radiofrecvență, permițând luarea unor măsuri de atenuare în cunoștință de cauză.

2. CEM de la electricitate

Emise de: liniile electrice aeriene, cablurile casnice, curenții vagabonzi și toate aparatele electronice

În afară de dispozitivele fără fir, toate aparatele electronice de uz casnic - atunci când sunt utilizate - pot emite CEM de frecvență extrem de joasă, sau CEM ELF. Majoritatea aparatelor electrice din casă au o frecvență cuprinsă între 60 și 300 Hz.

Atât frecvențele radio cât și ELF au componente electrice și magnetice, dar numai ELF au fost împărțite în componente de câmp magnetic și electric în standardele de inginerie electrică. Câmpurile magnetice ELF și câmpurile electrice ELF sunt, de asemenea, asociate cu efecte diferite asupra sănătății.

A. Câmpurile magnetice ELF

Electricitatea curge prin fire ca apa. Pe măsură ce curge, curentul generează câmpuri magnetice.

Uitați-vă la un aparat precum un uscător de păr. Ștecherul ar trebui să aibă două mufe metalice; acestea reprezintă două fire împerecheate într-un cablu de alimentare - firele "neutru" și "cald". Cele două fire se află în imediata apropiere și conduc curentul electric în direcții opuse, anulând emisia de câmp magnetic.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, ceea ce face ca cele două fire să se separe, sau dacă firele neutru și cald sunt împerecheate greșit, câmpurile magnetice nu se vor anula reciproc, ceea ce duce la intensificarea emisiilor de câmp magnetic.

Aparatele electrice cu motoare au, de asemenea, tendința de a produce câmpuri magnetice puternice. Acestea pot include aparate precum frigiderele, mașinile de spălat vase, uscătoarele de păr și tot ceea ce produce căldură.

Este demn de remarcat faptul că câmpurile magnetice ELF au fost clasificate de către Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) în 2002 ca fiind "posibili agenți cancerigeni" pentru oameni.

Câmpurile magnetice generate de liniile electrice au fost asociate cu un risc crescut de leucemie infantilă. Expunerea profesională la câmpuri magnetice a fost, de asemenea, asociată cu cancerul de sân în cadrul unor studii epidemiologice.

B. Câmpurile electrice ELF

Atunci când o lampă este conectată la priză, un câmp electric va emana de la priza de perete în jos pe cablul de alimentare al lămpii și până la bec. Cu toate acestea, câmpul electric este produs numai după ce lampa este aprinsă.

Dispozitivele și aparatele cu împământare corespunzătoare și cu cabluri cu trei pini (al treilea pin este un conductor de împământare) vor emite câmpuri electrice mai mici decât cele cu doar doi pini. Aceste produse sunt de obicei izolate pentru a proteja utilizatorii de piesele sub tensiune.

Finn, care are peste 30 de ani de experiență în lucrul cu interferențele electromagnetice, a subliniat importanța verificării unei puneri la pământ și a unei legături corespunzătoare și a verificării faptului că tija de împământare are o rezistență sub 25 ohmi.

Cu cât rezistența tijei de împământare este mai mică, cu atât este mai ușor pentru electricitate să treacă prin ea.

"Dacă conductorul de împământare de la panoul de rețea nu este conectat corespunzător la tija de împământare și dacă aceasta este oxidată, adică ruginită, este posibil ca sistemul de împământare să nu fie suficient pentru a devia câmpurile electrice", a adăugat Finn.

Au existat puține cercetări care să facă legătura între câmpurile electrice ELF și potențialele efecte biologice. Cu toate acestea, unele persoane sensibile la CEM au raportat, de asemenea, simptome legate de câmpurile electrice.

Studiile pe animale sugerează că expunerea la câmpuri electrice ELF poate afecta somnul.

Modalități de reducere a expunerii la câmpurile magnetice și electrice ELF:

Inspectați instalația electrică: Angajați un electrician pentru a inspecta instalația electrică a casei dumneavoastră pentru a vedea dacă este corect împământată și pentru a vă asigura că nu există erori sau probleme de siguranță.

Evitați liniile electrice: Trăiți și dormiți departe de liniile electrice, deoarece acestea pot produce câmpuri magnetice puternice și curenți de masă.

Utilizați un contor gauss: Un contor gauss este un dispozitiv care măsoară câmpurile magnetice pentru a identifica zonele cu intensități de câmp mai mari.

Păstrați distanța: Mențineți o distanță de 6 până la 8 picioare față de aparatele și dispozitivele electronice mai mari și față de echipamentele electrice atunci când sunt folosite pentru a vă reduce expunerea, a spus dl Finn.

Înlocuiți aparatele deteriorate și folosiți dispozitive cu cablu cu trei pini: Înlocuiți dispozitivele electrice cu fir cu două pini cu versiuni cu fir cu trei pini, dacă este posibil. Un electrician poate fi capabil să adauge mufa de împământare la cablul de alimentare, dacă este necesar. Luați în considerare înlocuirea aparatelor electronice care au cablajul deteriorat sau prezintă semne de funcționare defectuoasă pentru a preveni pericolele de electrocutare.

Opriți curentul electric în dormitor: În cele mai multe cazuri, oprirea curentului electric în cameră poate reduce CEM și poate fi de ajutor pentru persoanele electrosensibile. Cu toate acestea, în rare ocazii, acest lucru poate de fapt să întărească câmpurile electrice din cauza configurației cablurilor din casă. Dacă în cameră există fire care trec adiacente și opuse unul față de celălalt, oprirea curentului electric la un fir poate intensifica câmpul electric din celălalt.

Folosiți voltmetre: Voltmetrele pot fi folosite pentru a detecta câmpurile electrice.

C. Interferențe electromagnetice

Emise de: dispozitive fără fir, lămpi fluorescente și cu LED-uri, întrerupătoare de lumină, panouri solare, pompe de piscină și aparate de aer condiționat.

Interferențele electromagnetice (EMI), cunoscute și sub numele de semnal-zgomot, zgomot de linie sau electricitate murdară, pot fi comparate cu un produs rezidual nedorit. Este vorba de sâsâitul din radiouri, de bâzâitul din conversațiile telefonice și de pâlpâitul din receptoarele de televiziune.

Energia electrică este transmisă de la centrala electrică prin liniile de alimentare până la casele noastre. În interiorul locuințelor noastre, electricitatea circulă prin cablurile din pereți, care apoi alimentează aparatele electrocasnice.

Problema apare deoarece liniile electrice transportă curent alternativ (AC), în timp ce majoritatea aparatelor electronice utilizează curent continuu (DC). Atunci când aparatele convertesc electricitatea de curent alternativ în curent continuu, ca produs secundar se generează zgomot de semnal.

Acest zgomot de semnal nu rămâne limitat la o anumită zonă, ci se propagă în toată casa prin intermediul cablurilor. În plus, zgomotul poate fi, de asemenea, emis în aer.

Orice dispozitiv care utilizează diode produce în mod inevitabil EMI. Diodele sunt utilizate în mod obișnuit în electronică pentru a converti curentul alternativ în curent continuu.

Luminile LED sunt una dintre cele mai comune surse de lumină care utilizează diode pentru a produce lumină. Acronimul "LED" înseamnă "light-emitting diode" (diode emițătoare de lumină).

Wi-Fi, contoarele inteligente și dispozitivele care eliberează frecvențe radio pot produce EMI din cauza interacțiunilor dintre semnalele de radiofrecvență.

Luminile fluorescente și motoarele cu viteză variabilă utilizate în pompele de piscină și aparatele de aer condiționat convertesc mai întâi electricitatea de curent alternativ în curent continuu și apoi înapoi în curent alternativ. Electricitatea produsă de panourile solare trece, în mod similar, printr-o serie de conversii, creând EMI. Întrerupătoarele cu variator de lumină nu creează zgomot de semnal prin conversii. În schimb, ele toacă anumite unde de curent alternativ care intră în lampă, producând semnale de zgomot la ieșire.

Expunerea prelungită la acest zgomot ar putea avea efecte negative asupra sănătății. Cercetările doamnei Havas au arătat că diabeticii expuși la zgomot de semnal au niveluri mai ridicate de glicemie și de insulină în sânge decât atunci când se aflau într-un mediu lipsit de astfel de zgomot. Alte cercetări din Iran indică faptul că zgomotul de semnal poate crește susceptibilitatea la boli neurodegenerative.

Anumite surse de zgomot de semnal pot fi mai ofensatoare din punct de vedere biologic decât altele. De exemplu, un studiu australian a constatat că, după ce contoarele inteligente au devenit obligatorii în statul Victoria între 2006 și 2013, peste 140 de persoane s-au plâns de simptome pe care le-au atribuit contorului inteligent.

S-a raportat, de asemenea, că luminile LED afectează somnul prin influențarea ritmului circadian și suprimarea producției de melatonină.

Modalități de reducere a expunerii la interferențe electromagnetice: