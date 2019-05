Daea, intrebat despre preturile mari la cartofi: Sunt de anul trecut si exista costuri de depozitare

Ministrul Agriculturii Petre Daea a declarat, intrebat despre pretul mare al cartofilor, ca pretul suplimentar vine din faptul ca sunt cartofi de anul trecut si exista costuri de depozitare, el referindu-se apoi la rosii, dar si la faptul ca la Bruxelles piata este de trei ori mai scumpa decat in Romania.

"Puteti sa-mi spuneti ca-s veniturile altele, dar produsele sunt aceleasi, iar gustul tomatelor romanesti si valoarea lor este extraordinara", a afirmat ministrul. "Cartoful este de anul trecut, s-a recoltat anul trecut, fermierii i-au tinut in depozite cu temperatura controlata aproape un an de zile ca sa-l aduca pe masa consumatorului pe tot timpul anului. Acestea sunt costuri suplimentare care se regasesc in acest pret, este normal, este firesc, si daca luati analiza preturilor din ultimii ani, o sa vedeti aceeasi tendinta si acelasi comportament pe piata.

Am vazut si ieri, si alaltaieri, am incercat sa intervin la un post de televiziune, eram la Bruxelles, la Consiliu, pentru a stapani aceasta dorinta de a torpila proiecte si programe pe care le are Romania, puse in fata consumatorului, si pentru care, iata, facem eforturi bugetare sa le aducem aici, si anume cum ca pretul la tomate este mare", a afirmat ministrul Agriculturii, intrebat despre pretul mare al cartofilor. El a tinut sa precizeze ca, de cate ori merge in strainatate, se duce sa vada si preturile din piata, iar la Bruxelles, preturile sunt de trei ori mai mari decat in Romania.

"Am vazut preturile la Bruxelles, de fiecare data cand ma duc la Bruxelles si in alte tari straine ma duc sa vad care este piata, si acolo este de trei ori mai scumpa decat in Romania. Bine, puteti sa-mi spuneti ca-s veniturile altele, dar produsele sunt aceleasi, iar gustul tomatelor romanesti si valoarea lor este extraordinara", a explicat Daea.

Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar in ultimele patru luni, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Fata de decembrie, printre cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la cartofi (32,33%), alte legume si conserve de legume (23,61%) si citrice (13,09%).