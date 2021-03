Dan Bittman: "Eu si Dorel Vișan suntem interziși la Antena 3. Îi place Armata foarte mult acelui realizator (Radu Tudor)"

Dan Bittman susține că s-ar afla pe lista neagră la Antena 3 după comentariile sale din spațiul public. Solistul trupei Holograf spune ca un anumit realizator de emisiuni e cel care l-ar fi interzis, alaturi de actorul Dorel Visa, ale carui declaratii anti-Covid de asemenea nu ar fi convenit postului TV.

"Am aflat și eu că suntem puși pe lista neagră, chiar zilele trecute m-a sunat actorul Dorel Vișan, care are 82 de ani și care mi-a spus: 'Dane, amândoi suntem pe lista neagră'. Aoleu, am zis eu! Da, suntem pe lista neagră a unui realizator de emisiuni de la Antena 3, nu îi dau numele, dar îi place armata foarte mult", a spus Dan Bittman, la România TV, în cadrul emisiunii "Punctul Culminant", moderată de Victor Ciutacu.

Bittman, care se referă cel mai probabil la Radu Tudor, a explicat că un realizator "căruia îi place mult armata" este cel care l-a pus pe lista neagră. Se stie ca Radu Tudor se recomanda ca analist militar, specializat in chestiuni legate de Armata si Servicii secrete, domenii despre care s-a ocupat cat a fost si in presa scrisa. De altfel, Radu Tudor este printre cei despre care se spune ca sunt "ofiteri acoperiti" infiltrati in presa. Pregatirea acestuia in diverse institurii de gen sustine aceasta ipoteza. De asemena, Radu Tudor este implicat in campania de sustinere a lui Raed Arafat cu care are relatii foarte apropiate.