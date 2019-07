Dan Diaconescu: "Dupa parerea mea Alexandra traieste!" Specialistul cazului "Elodia" explica si de ce crede asta

Contactat telefonic referitor la crima din Caracal, el insusi fiind caracalean, Dan Diaconescu a declarat: "Presupusul criminal, Gheorghe Dinca, nu avea cum sa o arda in butoi pe tanara Alexandra, dintr-un simplu motiv ca trebuie atinsa o temperatura de ardere de minim 2000 de grade celsius, asa cum mi-a confirmat astazi o sursa a mea mai veche de la Crematoriul Cenusa din Capitala si un general de Securitate care s-a ocupat de celebrul caz Ramaru. Alexandra nu a fost nici macar transata, deoarece nu s-a gasit nicio picatura de sange in casa sau curtea presupusului criminal, asa cum a fost in cazul Cioaca-Elodia. Dupa parerea mea Alexandra traieste!

Veti vedea in continuare ca institutiile de forta din Romania o sa il scoata nebun pe Dinca. Primul pas a fost facut deja de Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, care a declarat ca Gheorghe Dinca a avut nu mai putin de 8 internari la Psihiatrie. Ori, daca a fost internat la glumeti de 8 ori, intreb si eu cum a fost posibil ca Politia din Caracal sa ii dea un carnet de conducator auto? Ma opresc doar aici cu dezvaluirile pentru a nu-i supara pe cei care inca imi tin gura inchisa si nu ma pot exprima liber".