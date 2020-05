De ce Starea de Alertă este mai grea decât Starea de Urgenţă: "Mi-e şi frică să anticipez urmările atitudinii iresponsabile"

Psihologul Keren Rosner a explicat, într-un interviu pentru „Adevărul”, că ieşirea din starea de urgenţă creşte serios riscul de îmbolnăvire cu noul coronavirus din cauza „răzvrătiţilor”. Aceasta atrage atenţia că măsurile punitive impuse de autorităţi şi-au pierdut eficienţa, în mare parte. „Mi-e şi frică să anticipez urmările medicale ale atitudinii iresponsabile afişate de o parte a românilor”, spune Rosner.

„Adevărul": Am învăţat oare după Starea de Urgenţă să convieţuim cu noul coronavirus? Aglomeraţia din parcuri şi de la frontiere arată că nu prea

Keren Rosner, psiholog: Din păcate, perioada care urmează va fi mai grea în comparaţie cu cele două luni de izolare. Şi asta pentru că societatea românească este acum divizată. Cea mai mare parte a cetăţenilor înţeleg situaţia, se adaptează, respectă regulile impuse de autorităţi, dar şi pe cele ale bunului-simţ. Sunt cei care înţeleg să „sufere în tăcere" pentru că au acceptat că, pentru binele tuturor, trebuie să se protejeze. Astfel, au grijă să poarte mască chirugicală şi, pe cât posibil, încearcă să păstreze regulile de distanţare socială. Din păcate, sunt neputincioşi în faţa unei alte categorii de români, a celor răzvrătiţi care nu cred în existenţa COVID-19 sau care susţin diversele teorii ale conspiraţiei care circulă în prezent. Aceştia din urmă se poartă demonstrativ fără mască, iar nu puţini se îmbrăţişează, la fel de demonstrativ, în public. Sunt indivizi care, nu de puţine ori, afişează o aroganţă extremă, care se consideră superiori şi care cred că „numai proştii respectă regulile în acest moment". Din acest motiv apare o situaţie de pericol. Oamenii care respectă regulile se vor putea proteja de „răzvrătiţi" în magazine sau pe stradă, dar nu în mijloacele în transport în comun pe care vor fi obligaţi să le utilizeze dacă nu au o maşină sau o bicicletă sau dacă nu îşi permit să apeleze la un taxi.

De unde vine această răzvrătire?

Cel mai probabil, avem de-a face cu indivizi frustraţi, care în această perioadă au avut mai mult de pătimit. Ori şi-au pierdut locul de muncă, ori oricum cursul vieţii lor a fost serios perturbat de această epidemie. Ei văd ieşirea din situaţie prin a refuza să creadă că există coronavirusul care produce COVID-19. Pur şi simplu ignoră acest pericol de dragul vremurilor trecute. Mintea lor refuză adevărul.

Ce pot face instituţiile statului în acest caz?

Este foarte greu de intervenit în acest moment. În cele două luni de izolare s-a demonstrat că numai coerciţia a avut efect. Ne-am bucurat că oamenii au stat cuminţi de Paşte sau de 1 Mai. Acest lucru nu se întâmpla şi cu „răzvrătiţii" dacă nu existau acele amenzi.

Amenzile revin de astăzi, luni, 18 mai...

Pur şi simplu, din punct de vedere psihologic, în cele mai multe cazuri, nu vor mai avea efect, mai ales că vin după trei zile în care o atitudine neadecvată nu a fost amendată, iar Curtea Constituţională a făcut răul de a decide că amenzile din perioada de izolare au fost ilegale. Practic, nu vom avea prea mult de făcut pentru că legea şi conjunctura actuală nu ne mai ajută.

Există şi riscul unor conflicte între cele două tabere?

Cei care respectă regulile se simt foarte frustraţi de atitudinea arogantă a „răzvrătiţilor". O să fie de ajuns un strănut într-un autobuz sau într-un metrou ca ambele tabere să devină agresive. Sperăm că numai din punct de vedere verbal, dar situaţiile ar putea degenera oricând în conflicte mai serioase pentru că, din punct de vedere emoţional, toată lumea are nervii întinşi la maximum.

Ce ar putea aduce această nesupunere la măsurile de distanţare socială?

Mi-e şi frică să anticipez urmările medicale ale atitudinii iresponsabile afisate de o parte a românilor, dar, repet, pot spune că perioada care urmează este mai periculoasă din punct de vedere epidemiologic comparativ cu cele două luni de izolare. Tehnic, vom vedea în două săptămâni care va fi bilanţul noilor îmbolnăviri COVID-19. Vom vedea, de asemenea, câţi bolnavi vor fi intubaţi la ATI şi câţi români vor pierde, din păcate, lupta cu boala. Trăim cu speranţa ca cifrele să fie pozitive din punct de vedere al evoluţiei epidemiei, dar tare mi-e teamă că vom avea de-a face cu un noul val de creşteri ale îmbolnăvirilor. Şi acest lucru se va întâmpla din cauza nerespectării unor reguli banale. În afară de purtatul măştii, care poate fi oarecum deranjant, restul regulilor sunt de bun-simţ. Trebuie să păstrăm o distanţă socială de 1,5 metri. Ce este aşa greu dacă avem în vedere că, în general, regulile de convieţuire socială spun că trebuie să păstrăm cel puţin un metru faţă de un necunoscut. Apoi, regulile de igienă. Oricum trebuie să ne spălăm pe mâini. Acum ne spălăm de două, trei sau patru ori mai des. Nu este un efort aşa mare dacă punem în balanţă posibilitatea unor pierderi de vieţi. Este vorba de o simplă autodisciplinare care trebuie să fie dublată de respectul pentru cei de lângă noi.

Sociologul Gelu Duminică consideră că, măcar acum, când am intrat în starea de alertă, trebuie schimbată strategia de comunicare a autorităţilor.

„Am apreciat că la anunţarea Ordonanţelor Militare s-a apelat şi la un interpret al limbajului mimico-gestual, dar acum nu înţeleg de ce numai politicienii şi specialiştii în domeniul medical transmit mesaje de genul «purtaţi mască de protecţie» sau «spălaţi-vă pe mâini» şi nu pricep de ce autorităţile nu au cooptat masiv în campaniile de informare personaje celebre, cântăreţi, actori sau sportivi, de exemplu. Adresabilitatea acestora este mult mai mare în comparaţie cu cea a politicienilor. Cu cât cooptăm mai multe celebrităţi într-o astfel de campanie, cu cât rezultatele vor fi mai bune, pentru că fiecare va avea publicul său ţintă. Chiar şi lăutarii ar trebui cooptaţi pentru că efectul mesajului lor este imediat, sigur, la o anumită categorie de cetăţeni. Numai un exemplu. La începutul pandemiei am avut o postare pe Facebook cu mesajul «Staţi acasă!». Am avut vreo câteva mii de vizualizări. Am rugat şi un lăutar să transmită un mesaj similar. Omul le-a vorbit fix pe limba lor, le-a mers la inimă cu mesajul «Ca să vă faceţi şmecheriile în continuare staţi acasă că altfel crăpaţi şi nu mai faceţi nimic!». Nu mi-ar fi trecut prin cap un astfel de mesaj. Rezultatul, încă din primele minute, zeci de mii de vizualizări, lucru normal altfel pentru că omul are sute de mii de urmăritori. A ajuns mesajul la ţintă? A ajuns".