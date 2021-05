Declaratie surprinzatoare a ministrului Sanatatii: S-ar putea ca niciodata sa nu stim cate persoane au decedat de COVID

Ministrul Sanatatii anunta inca de la sfarsitul lunii aprilie ca exista diferente intre diverse sisteme de raportare in privinta deceselor din cauza COVID-19, in momentul in care s-a intocmit un raport preliminar al comisiei care verifica modul in care au fost transmise decesele.

Ioana Mihaila a vorbit despre raportul final cu o zi inainte ca acesta sa fie facut public. Sefa de la Sanatate spune ca diferentele dintre raportarile privind decesele de COVID-19 au aparut cel mai probabil din cauza unor erori umane, cauzate de proceduri imperfecte.

„M-as feri sa spun ca se adauga morti sau ca se scad morti sau ca se ascund morti. Concluziile pe care le avem ca urmare a raportului preliminar sunt ca, in diferite baze de date, prin diferite metode de raportare, s-au obtinut rezultate diferite. S-ar putea ca niciuna dintre ele sa nu ne dea un rezultat exact, asa cum s-ar putea ca niciodata sa nu stim cate persoane au decedat de COVID in aceasta pandemie, fie pentru ca nu au fost raportate corect, fie ca nu au fost inregistrate corect, fie ca nici macar nu au fost diagnosticate", a declarat Ioana Mihaila.

Va reamintim, verificarile vin dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a sustinut, dupa ce a fost revocat din functie, ca exista probleme legate de raportarea deceselor COVID si ca ar fi vorba despre o diferenta de cateva mii de morti. Aceasta insa se intampla chiar cand el era ministru, insa cat a fost in functie nu a spus nimic despre aceste neconcordante si nici nu a anuntat sa fi dispus vreo cercetare.

In urma acestor declaratii, premierul Florin Citu, care a asigurat interimatul la Ministerul Sanatatii, a aprobat constituirea unei comisii care sa analizeze raportarea deceselor COVID.