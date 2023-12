Derapajele electorale ale lui Emmanuel Macron: Vrea sa lanseze maşina electrică de 100 de euro pe lună prin leasing social

Preşedintele francez Emmanuel Macron lansează maşina electrică la 100 de euro pe lună prin leasing social, o promisiune de campanie menită să "democratizeze" cumpărarea de vehicule electrice, un program cu 25.000 de beneficiari în 2024.

După luni de tergiversări cu privire la modalităţile acestui easing social de 100 de euro, şeful statului lansează programul. Începând de vineri, persoanele interesate de această măsură vor putea verifica pe plateforma mon-leasing-electrique.gouv.fr - dechisă special în acest sens - dacă sunt eligibili sau nu în vederea închirierii pe termen lung a unui vehicul cu baterie nou sau de ocazie, care urmează să coste aproximativ 100 de euro pe lună, sumă care nu include asigurarea auto.

Criteriile de selecţie sunt să ai un venit anual sub 15.400 de euro, să fii un "conducător greu" - adică să parcurgi 8.000 de kilometri pe an - sau să locuieşti la cel puţin 15 kilometri de locul de muncă. În urma acestei prime etape, candidaţii eligibili vor putea elege şi rezerva începând din ianuarie un vehicul pe site-ul unei firme de închiriere agreate în leasingul social. Plăţile urmează să varieze în funcţie de model, unele sub 100 de euro, altele peste 100 de euro, însă beneficiarii nu vor plăti la prima plată cele câteva mii de euro plătite de obicei.

Disponibilitatea vehiculeleor urmează să varieze, deoarece maşinile vizate de Guvern este necesar să fie produse în Franţa sau în Europa şi să aibă o amprentă a carbonului redusă. Acesta este motivul din cauza căruia a întârziat programul, iar vehiculele electrice din Europa nu sunt prea numeroase. Pe listă se află Twingo ZE şi Megane E-tech de la Renault.

Stellantis propune opt modele electrice - Citroën (ëc3), Fiat, Jeep, Opel, Peugeot inclusiv e-208, dintre care unele vor fi livrate începând din ianuarie 2024, promite constructorul. Numărul cumpărătorilor va fi foarte limitat în 2024, în contextul în care Guvernul, care subvenţionează leasingul cu 13.000 de euro pe vehicul, urmează să selecteze 20.000-25.000 de dosare. În 2025, numărul dosarelor ar urma să se dubleze.