Dezastru în noua Lege a Pensiilor: Erori majore de calcul. Pensionarii pierd sume enorme în fiecare lună

Noua Lege a pensiilor din România, intrată în vigoare în septembrie 2024, a generat numeroase controverse din cauza erorilor semnificative apărute în procesul de recalculare a pensiilor. Foarte multe pensii recalculate au fost afectate de greșeli, ceea ce a dus la diminuări considerabile ale sumelor primite de pensionari.​

Un exemplu concret evidențiază o discrepanță majoră: pentru o persoană care a obținut în septembrie 2005 un venit de 630 lei, cu un salariu mediu brut de 965 lei, noua formulă de calcul a generat un punctaj de 4,77202, în timp ce calculul corect ar fi trebuit să fie de 6,52849. Această eroare a fost corectată în instanță, care a anulat decizia de recalculare și a obligat Casa de Pensii a Municipiului București să emită o decizie corectă.

Printre cauzele principale ale acestor erori se numără:​

- Aplicarea incorectă a formulei de calcul din noua lege.​

- Neglijarea veniturilor nepermanente, cum ar fi sporurile sau primele, în lipsa adeverințelor corespunzătoare.​

- Erori umane în procesul de procesare a datelor și înregistrarea incorectă a perioadelor de vechime.

„Aceste erori de calcul conduc la încălcarea drepturilor fundamentale ale pensionarilor. Lipsa valorificării unei luni sau un calcul al punctajului lunar greșit sunt apte să producă un prejudiciu material lunar Contestatorului. Astfel, greșeli precum cele pe care le semnalăm diminuează valoarea reală a stagiului de cotizare, deci și valoarea pensiei aflate în plată", a declarat Adrian Cuculis, avocat. În rest, avocații s-au folosit doar de lege și calculele folosind noua formulă de calcul.

„Am indicat faptul că formularea contestației la decizia de recalculare a pensiei a avut că drept scop faptul că desi părea o procedura mai degrabă matematica, deși prealabil am notificat casa de pensii că decizia este emisa ILEGAL, totuși nimeni nu a avut curiozitatea să calculeze MANUAL aceste lucruri, fapt ce ne-a dus sau mai bine zis ne-a impis la nevoie , să formulam contestație împotrivă deciziei de pensionare.

Surpriza nu ne-a fost mare fiindcă știam cu certitudine (pe calculele matematice), că decizia de recalculare a pensiei în baza legii 360/2023. NU era corecta. Instanța a decis în termen scurt, la doar 5 luni de zile de la sesizarea acesteia, să ANULEZE DECIZIA DE RECALCULARE A PENSIEI și să oblige casa de pensii Mun. București, la emiterea unei decizii CORECTE", a mai adăugat avocatul.

Formulă de calcul legea pensiilor:

VPR x Numărul total de puncte.

VPR (valoarea punctului de referință) = 81 de lei

Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade necontributive.

Punctele de necontributivitate: anii petrecuți în armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).

Punctele de contributivitate sunt anii în care ai contribuit la sistemul de pensii. Un punct pentru fiecare an contribuit.

Punctele de stabilitate

0,50 puncte/an, pentru anii din intervalul 26 - 30

0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 - 35.

1 punct/an pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.