Dezvaluiri din procesul lui Sile Camataru: Arabii, prostitutia din hotelurile de lux si turismul sexual din Bucuresti

Nemultumiti ca in tarile lor sunt interzise jocurile de noroc, mai multi arabi vin in Bucuresti pentru a se distra in cazinouri si a petrece timpul cu prostituate romance in cluburi de lux sau in hoteluri de top din Capitala. Ei se alatura altor sute de straini care vin in Bucuresti pentru distractie.

De aceaste oportunitati au profitat managerii cazinourilor, angajatele de la departamentele de Relatii Publice, salariati ai unor hoteluri, proxeneti, dar si interlopii din Bucuresti. Practic, atunci cand clientii cazinourilor se saturau sa parieze la mesele de joc sau la ruleta ori cand simteau ca norocul ii lasa, cereau fete pentru distractie.

Angajatele de la PR discutau cu proxenetii pentru a li se trimite prostituate cu care se duceau in cluburi sau la hotel. O parte din prostituate erau controlate de membrii gruparii Camatarilor. Interlopii trimiteau prostituate pentru a agata clienti in salile de joc. Fiecare veriga din aceasta afacere avea un procent din castig.

Sumele pe care prostituatele le primeau pentru servicii plecau de la minim 100 de euro sau 400 lei pentru o ora, dar acestea cresteau in raport de durata "intalnirii" sau de serviciile oferite.

Detaliile apar in dosarul in care unul dintre liderii lumii interlope din Capitala, temutul Vasile Balint, zis Sile Camataru, a fost condamnat definitiv, saptamana trecuta, la 6 ani de inchisoare cu executare pentru proxenetism.

Trebuie spus ca, in cazul arabilor care veneau la Bucuresti pentru distractie, magistratii care au analizat acest caz au atras atentia ca "se contureaza prezumtia ca se practica si un turism sexual."

In dosarul in care Sile Camataru a primit 6 ani de inchisoare, judecatorii i-au condamnat pentru proxenetism la pedepse cu inchisoare cu suspendare pe mai multi sefi si angajati din cadrul unor cazinouri sau hoteluri.

Printre acestia se afla mai multi cetateni israelieni din conducerea unor cazinouri care functioneaza in incinta hotelurilor Marriott sau Howard Johnson: Mazal Tov Israel - 2 ani si 8 luni cu suspendare, Rosenstein Haim Mordechai - 3 ani cu suspendare si Liron Halevi - 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare.

Cei trei trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 70 -120 de zile, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 4 sau la Administratia Domeniului Public Bucuresti - Sector 2.

Printre cei pedepsiti de instanta se numara si afaceristul israelian Dzanashvili Amiran, actionar la mai multe cazinouri din Bucuresti, cunoscut presei mondene pentru viata sa de noapte, condamnat la 2 ani cu suspendare pentru proxenetism.

Trei tinere angajate la departamentul PR de la cazinoul din Marriot au fost condamnate la pedepse similare.

Cetateanul turc Zahi Mohamad Mounir, cunoscut ca Mike Arabul, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Potrivit marturiilor din dosar, Mounir era cel care se ocupa de clientii arabi.

Deoarece au fost condamnati pentru infractiuni sexuale, instanta a mai decis in cazul unor inculpati sa se dispuna prelevarea de probe biologice, in vederea determinarii profilului genetic si inscrierii in Sistemul National de date Genetice Judiciare.

Judecatoria Sectorului 1 a dat prima decizie in acest caz, iar Curtea de Apel Bucuresti a venit cu sentinta definitiva.

Procurorii explicau cum se desfasura totul: "La ambele cazinouri modalitatea in care martorele erau puse in legatura cu clientii consta in aceea ca angajatii cazinoului, dupa ce primeau solicitari de la clientii cazinoului pentru asigurarea serviciilor sexuale contra cost, contactau telefonic martorele despre care stiau ca practica prostitutia, solicitandu-le sa se deplaseze la cazino pentru a insoti clientii acestora fie in camera de hotel, fie in cluburile de fite din Capitala si apoi in camerele clientilor."

Fetele ar fi fost solicitate sa asigure si buna dispozitie in afara cazinoului, respectiv in cluburi gen Boa, Fratelli sau Bamboo.

"In situatia in care fetele erau solicitate pentru a se prezenta la cazinou, acestea erau preluate de catre angajatii cazinoului, fiind directionate ori in incinta cazinoului, ori catre receptia hotelului, fiindu-le indicat numarul camerei unde se afla clientul," explica magistratii.

Intrucat politica hotelurilor consta in inregistrarea vizitatorilor clientilor, fetele se inregistrau la receptia hotelului la camera unde era cazat clientul. Dar exista si situatia in care unele dintre fete erau pe "lista neagra" a hotelului, in sensul ca nu aveau acces in hotel ca vizitatoare ale clientilor deja cazati, motiv pentru care angajatii cazinoului le directionau catre alte intrari in hotel sau le furnizau cartele de acces in camera clientului, si implicit, in hotel.

"Chiar daca angajatii cazinourilor nu au primit beneficii materiale direct de la martore, se constata ca activitatea de inlesnire a practicarii prostitutiei a fost facuta in beneficiul angajatorilor acestora, prin atragerea clientilor pentru jocurile de noroc ce aveau ca si beneficiu suplimentar asigurarea serviciilor sexuale," conchid anchetatorii.

Magistratii care au analizat acest caz au explicat ca activitatile de proxenetism au fost facute fara exercitarea unor constrangeri asupra victimei sau fara a se profita de varsta acesteia.

"O eventuala lipsa de reactie a autoritatilor poate duce la cresterea numarului de prostituate care sunt exploatate de catre proxeneti.

Chiar daca nu sunt obtinute foloase materiale de catre proxeneti, ajutarea prostituatelor in continuarea activitatilor ilicite de obtinere a surselor de venit de catre acestia constituie o activitate infractionala grava prin incurajarea parazitismului social," explica magistratii.

Proxenetii, prostituatele, unii clienti sau angajatii cazinourilor au "picat" pe interceptari si filaje realizate in baza unor mandate emise de judecatori.

Manuela Manu, despre care procurorii spun ca este "cunoscuta ca proxeneta in zona Hotelului Radisson Blu", discuta cu un client, in limba engleza, despre ce ar vrea: "Sani mari? Vrei?"

Barbat: Poti sa trimiti pe cineva la mine in camera?

Mihaela Manu: Da, spune-mi! Ce vrei sa-ti trimit?

Barbat: Picioare frumoase, picioare mari.

Mihaela Manu: Da, ok ... cate?

Barbat: O fata!

Mihaela Manu: Doar una?

Barbat: Cat costa?

Mihaela Manu: Unde stai?

Barbat: Stau la Radisson Blu. Te-am intalnit acolo!

Mihaela Manu: Da?

Barbat: Da.

Mihaela Manu: Pentru cat timp vrei? O ora... doua ore?

Barbat: Doua ore.

Mihaela Manu: Doua ore... ok. Pretul pentru doua ore este 1.000 de lei.

Barbat: O mie... deci... asta este... ok.

Corina, angajata in cazinoul din Marriot, discuta pe 29 iunie 2014, in jurul orei 16:00, cu mai multe prostituate pentru a se asigura ca acestea vor veni seara, deoarece asteptau un grup de turisti.

Corina: Eeee... vream sa vad ce-i cu tine, daca esti ok si daca esti disponibila in caz ca e ceva mai incolo!

Prostituata: Aaaaa... da... da!

Corina: Ca stiu ca vine un grupulet astazi... vin niste baietei, vreo sase la numar, nu stiu ce se intampla, am inteles c-o sa-i ducem pe la club...

...

Prostituata: Dar cine e cu astia acolo?

Corina: A?

Prostituata: Cine e in bar acolo?

Corina: Cred ca e Amiram cu ei.

Prostituata: Aaa, tampitul ala?

Corina: Il stii pe Amiram? Amiram e patronul. E patronul cazinoului.

Corina discuta cu o prostituata despre un grup de clienti, dar din discutii, potrivit procurorilor, rezulta ca Zahi Mohamad Mounir are nevoie de fete.

Corina: Auzi! Eu sunt acasa. Aaa... ai treaba mai incolo asa in vreo ora, o ora si ceva, te duci pe la Marriott?

Prostituata: Aaa, ma duc, da.

Corina: Ai cum?

Prostituata: Da, ma duc.

Corina: Da?

Prostituata: Ihi.

Corina: M-a sunat... il stii pe Mike Arabul?

Prostituata: Nu. Nu cred.

Corina: E unu' care tot sta p-acolo pe la noi, mai aduce si el clienti de prin Dubai, de prin Arabia, stii.

Corina a fost interceptata cand discuta cu sefii ei despre prostituate.

Israel Mazal Tov: Prietena ta? Nu e nimeni aici.

Corina: Asta cu parul scurt vine, cred ca trebuie sa fie deja acolo, Cristina a zis ca vine la 11, ca era ocupata si Riana era si ea ocupata, o sa vina mai tarziu, asa ca le-am organizat, nu e problema. Si am vorbit si cu blonda, si acum le verific, sa vad unde sunt.

Israel Mazal Tov: Pentru ca eu sunt in hol si nu e nimeni aici.

Corina: A, ok. Trebuie sa vina repede.

Si Rosenstein Haim Mordechai a fost interceptat cand aranja intalnirile unor clienti cu prostituate: "Camera 304, Hotel levor Dl: Fares _Vvip_te rog fi draguta" sau "1605. Eu platesc. Noi platim."

Tot el era cel care lua deciziile cand erau probleme.

Haim: Da. Prietenul lui vine, asteapta in camera. Prietenul lui vine.

Prostituata: Da, dar asculta-ma. Din nou e o problema. Stii tipul acesta a vrut sa ma f... fara prezervativ si ne-am f... si acum spune ca vrea sa ne f... fara prezervativ si nu a platit.

Haim: Spune-i ca nu este posibil. Gata!

O situatie similara a fost si in cazul unei alte prostituate, care l-a sunat pe Haim dupa ce un client nu a platit-o.

Prostituata: Alo. Da. Uite am o problema cu acest tip, pentru ca...

Haim: Ok, vin... ok...

Prostituata: I-am spus sa se pregateasca pentru sex cu prezervativ, inclusiv sex oral si... dupa zece minute s-a razgandit. Acum el vrea sa plec fara sa-mi plateasca nici un ban, pentru ca nu a platit inainte.

Haim: Nu stiu ce sa faci. Spune-i ca e nevoie sa te plateasca. Eu nu sunt... eu nu sunt seful tau, fa ce faci in general, ia-ti banii si pleaca.

Haim este interceptat si cand dadea sfaturi unei prostituate: "Daca el intreaba pretul...Tu spui... Eu nu am pret", "Nu te certa cu ei, totul este zambet", sau "Nu te certa cu oamenii, trimite-mi doar sms, si nu imi da detalii pe sms, doar trimite-mi sms. Plateste, nu plateste, eu rezolv, te vom plati noi maine, ceva de genul acesta. Dar nu te certa cu ei. "

"Am un client important"

Liron Halevi este interceptat cand discuta cu o prostituata despre intalnirea cu un client important, potrivit procurorilor.

Liron Halevi: Iubito, am un client important.

Prostituata: La unsprezece sunt acolo.

Liron Halevi: Nu, nu, nu! Nu, nu! Iubito, am nevoie in Radisson, un client foarte important pentru mine. Prima data in... dar doarme in Radisson.

Prostituata: Si cand sa merg acolo?

Liron Halevi: Cand poti sa vii repede? E un tip batran, iubito. Are saizeci si ceva...

Ulterior revenind si intr-o noua convorbire in care insista.

Prostituata: Da!

Liron Halevi: Poti sa te duci acolo!

Prostituata: Ok! A plecat, da?

Liron Halevi: Da!

Prostituata: 591, ok!

Liron Halevi apare in interceptari si cand prostituatele ii povesteau explicit ce le-au cerut clientii.

Prostituata: Timpul meu a fost de o ora, dar... daca ma intrebi despre serviciile oferite... m-a luat doar 20 de minute, dar... a refuzat sex oral cu prezervativ, si-a scos prezervativul si mi-a spus: "Imbraca-te si pleaca". Apoi s-a razgandit si mi-a spus: "Ok, vino din nou"...

Liron Halevi: Ok, o sa rezolv maine. Pleaca, spune-le ca totul e ok, o sa rezolv asta.