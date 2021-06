Două fetiţe au fost aruncate în aer după ce castelul gonflabil în care se jucau a explodat

Mai multe camere de supraveghere au surprins momentul în care castelul gonflabil din oraşul rus Barnaul sare în aer, cu cele două fetiţe la interior, apoi de prăbuşeşte la pământ.

Copilele au fost aruncate peste un gard metalic, pe şinele unui tramvai care circula în apropierea locului de joacă. Anna, fetiţa în vârstă de trei ani, a suferit o contuzie şi o fractură a coloanei vertebrale, în prezent ea fiind în stare critică. Vika, în vârstă de patru ani, are o fractură a craniului şi are răni la plămâni şi abdomen. Ea a aterizat la aproximativ 4 metri de castelul gonflabil şi se află într-o stare extrem de gravă, potrivit The Sun.

Pe lângă cele două copile, alţi 3 micuţi erau în castelul gonflabil, dar în urma căzăturii nu au avut răni grave. Pe imagini se vede cum adulţii încearcă să vadă dacă există vreun copil prins înăuntrul castelului. Anchetatorii cercetează cauza incidentului care s-a petrecut în apropierea unui centru comercial şi care a fost cauzat de vântul puternic. Totuşi, martorii au negat că ar fi fost vorba de vânt, ei spunând că gonflabilul a fost umflat puternic, dar nu a fost securizat corespunzător.