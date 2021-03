După ce a platit un barbat sa ii ucida sotul, o femeie a fost denuntata la Politie chiar de potentialul asasin

O femeie din Mehedinti a fost reclamata ca a platit un barbat sa ii ucida sotul. Dupa ce a primit banii, acesta s-ar fi dus la politie sa marturiseasca totul.

Persoanele implicate au fost audiate de procurorii de la Parchetul Judetean Mehedinti, insa acuzatiile nu s-au confirmat, totul fiind rezumat la o acuzatie de amenintare in curs de cercetare. "A fost o sesizare la politie in acest sens, in jurul orei 1.00. In urma cercetarilor de catre politie si procurorul de la Parchetul Judetean Mehedinti fapta nu se confirma. Se vor face audieri doar sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare", a declarat, marti, 9 martie, purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti, inspectorul principal de politie Andreea Radoi.