Elon Musk: "Toată lumea să cumpere o armă. Cetățenii înarmați nu pot fi înrobiți!"

Elon Musk i-a îndemnat pe cetățenii americani să se înarmeze pentru a lupta împotriva claselor conducătoare corupte care vor să îi înrobească. În weekend, Musk și-a împărtășit gândurile despre motivele pentru care o populație înarmată este vitală pentru protejarea democrației:

"Oricât de tragice ar fi împușcăturile în masă, cetățenii înarmați sunt esențiali pentru apărarea democrației". Comentariul lui Musk a fost un răspuns la un utilizator X numit "End Wokeness", care a declarat: "Ultimii peste 3 ani au fost o lungă reclamă pentru cel de-al doilea amendament". End Wokeness a enumerat o serie de evenimente, printre care lockdown-uri de Covid și zone metropolitane fără lege, ca fiind unele dintre motivele pentru care americanii care respectă legea au cumpărat arme în panică în ultimii ani.

Potrivit celor mai recente date ale National Instant Criminal Background Check System (NICS) al FBI, care servește drept indicator pentru vânzările de arme de foc, deoarece nu există o bază de date națională care să urmărească achizițiile de arme de foc, cererea de arme de foc a crescut brusc în primele zile ale Covid. Aceasta a continuat să erupă pe măsură ce protestele Black Lives Matter au stârnit îngrijorarea pentru siguranță în rândul a milioane de americani. Cererea de arme de foc a scăzut de atunci, deoarece cumpărarea de panică a fost doar o bulă.

Comentariile pro-2A ale lui Musk ar putea stârni furia celor care sunt împotriva armelor de foc la Everytown și Giffords. De asemenea, vicepreședintele 'țarului armelor' al Casei Albe, Kamala Harris, ar putea să nu fie încântată de miliardar. Cu toate acestea, zeci de milioane de americani vor ignora strigătele democraților de interzicere a armelor de foc, deoarece politicile lor dezastruoase în zonele metropolitane și la granița de sud au transformat anumite părți ale țării în niște infernuri fără lege.

"Este încurajator să vedem că Elon Musk și mulți alții înțeleg, în sfârșit, ce cadou ne-au făcut Părinții noștri fondatori cu cel de-al doilea amendament. Dreptul de a deține și de a purta arme le permite indivizilor să se protejeze pe ei înșiși, familiile și comunitățile lor de tiranie", a declarat Aidan Johnston, director pentru afaceri federale al Gun Owners of America. În plus, mulți oameni au primit un semnal de alarmă după ce teroriștii Hamas au ucis sute de israelieni neînarmați săptămâna trecută. Am redactat această notă, "Israelul arată de ce americanii au dreptul la "arme de război" pentru autoapărare".