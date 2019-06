Eugen Teodorovici, despre deficitul bugetar: Romania poate, in doi ani de zile, sa elimine deficitul de 28 de miliarde de lei

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca Romania poate in doi ani de zile sa elimine deficitul bugetar de 28 de miliarde de lei, daca vor fi restructurare zonele in care banul public este cheltuit intr-un mod nejutificat.

„Le spunem si celor de la Fondul Monetar International ca Romania poate cam in doi ani de zile sa isi stinga deficitul de 28 de miliarde de lei. Suma nu este mare, daca stam cu totii sa vedem acele zone in care banul public se cheltuie intr-un mod nejutificat" a spus ministrul.

Ministrul a vorbit despre cresterea economica si de nevoia de accelerare a investitiilor, mai ales in zona publica. „Este nevoie de accelerarea investitiilor, mai ales in zona publica, in transporturi sau in sanatate, pentru a face cresterea economica sustenabila. Inca mai sunt de facut eforturi, in noul context politic lucrurile se aseaza, oamenii se apuca de treaba, incep sa isi reia increderea in economia din Romania", a mentionat Teodorovici.

Teodorovici a spus ca nu finansarea este motivul pentru care proiectele de infrastructura nu se realizeaza, ci din cauza capacitatii slabe a unor structuri cum sunt compania de drumuri sau cea de cai ferate, care nu se mobilizeaza suficient. "Un euro in proiectede infrastructura aduce doi euro in economie", a spus ministrul. Bugetul general consolidat a incheiat anul trecut cu un deficit de 27,3 miliarde lei (5,85 miliarde euro), reprezentand 2,88% din PIB. O delegatie a FMI s-a aflat in ultimele zile in Romania, pentru a face evaluari asupra mersului economiei.