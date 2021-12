Expertul in nimic Jurma recomandă grafenul pentru Omicron. Masca FFP2 tocmai ce a fost declarata toxica pentru sanatate

Octavian Jurma, supranumit si "profertul mincinos" al pandemiei, un expert "in nimic" dupa cum se vede si din CV-ul sau, anunță că varianta Omicron e cu transmitere aeriană si foarte periculoasa, asa ca trebuie purtata masca de tip FFP2 si nu cea chirurgicala. Culmea e ca in Franta, Agentia pentru protectie sanitara tocmai ce a declarat publica ca masca respectiva contine grafen si e toxica.

"Îmi doresc și eu foarte tare să confirmăm natură mai blândă a variantei Omicron. Nu pot însă nici să ignor datele care vin din tot mai multe surse care ne spun că este la fel de virulentă că restul variantelor de până acum și diferența între țări va fi dată de rată de vaccinare, demografie și măsurile luate de guverne", a explicat Jurma. "Avem nevoie deci de filtre mai bune și de măști mai bune. E momentul să trecem la FFP2 și FFP3 în spațiile închise. Măștile chirugicale pot fi suficiente în spațiile deschise, însă în spațiile aglomerate FFP2 poate fi mai bună. Masca este acum mijlocul primar de protecție față de Omicron, indiferent dacă ești vaccinat, trecut prin boală sau testat. Stați departe de localurile care nu sunt riguroși cu scanarea codului QR. E mai bine să îți cheltui banii în locurile care fac un efort suplimentar pentru siguranță ta și a familiei tale", este sfatul "Profetului mincinos".