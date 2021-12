Agentia de securitate sanitară: Trebuie evitată utilizarea măștilor FFP2. Produsul contine grafen cu potential toxic!

Agenția pentru siguranța sănătății ANSES a avertizat marți cu privire la utilizarea măștilor FFP2, in care se foloseste un compus pe bază de grafen, care ar avea efect dezinfectant. Măștile care conțin această substanță cu potențial toxic au fost suspendate în Franța în iunie anul trecut.



Utilizarea măștilor FFP2 care conțin in anumite cantitati compusi pe baza de grafen, un material sintetic, trebuie evitată ca măsură de precauție, a precizat marți ANSES, anunță ouest-france.fr. "ANSES recomandă autorităților publice să favorizeze comercializarea sau furnizarea de măști fără grafen.", arată agenția într-un comunicat, după o expertiză solicitată de Direcția Generală de Sănătate (care depinde de ministerul Sanatatii).

Riscuri potențiale



În aprilie, Canada a fost prima țară care a subliniat riscurile potențiale ale măștilor FFP2 (sau KN95, echivalentul nord-american) care conțin grafen. Ca măsură de precauție, a retras măștile cu grafen fabricate de compania chineză Shandong Shengquan New Materials, care erau suspectate de a provoca probleme pulmonare. În urma analizei, Canada a autorizat din nou aceste măști în iulie, considerând că acestea nu prezintă un risc dovedit, intrcat cantitatea de grafen folosita este mult prea mica "pentru a pune in pericol sanatatea".



Între timp, autoritățile franceze au cerut în luna mai ca măștile FFP2 cu grafen, distribuite în special profesioniștilor din domeniul sănătății, să nu mai fie utilizate. Această suspendare a fost decisă în așteptarea evaluării riscurilor de către ANSES. Raportul a sosit marti, iar agentia nu recomanda utilizarea lor motivand lipsa datelor concludente in privinta cantitatii admise pentru a nu considerate toxice in baza compusilor de grafen, mai ales după o expunere indelungată.

Lipsa de date privind toxicitatea

Deși datele disponibile "nu evidențiază situații de expunere care să fie îngrijorătoare", ANSES consideră că "este imposibil de evaluat riscul pentru sănătate". Acesta constată "lipsa de informații privind grafenul utilizat de producători și privind toxicitatea acestei substanțe, în special pe termen lung". De aceea, consideră că este de preferat să se evite acest tip de mască, ca măsură de precauție.



Într-un aviz separat, ANSES a analizat și măștile chirurgicale folosite de publicul larg. Scopul a fost de a evalua posibilele riscuri legate de prezența substanțelor chimice și de inhalarea sau contactul acestora cu pielea.

Care e situatia cu măștile chirurgicale?



Această expertiză a dat "rezultate liniștitoare" dacă măștile sunt folosite conform instrucțiunilor (schimbate la fiecare patru ore, purtate în direcția corectă etc.). "Expunerile la substanțele chimice găsite în măști nu depășesc pragurile de sănătate, atât pentru adulți, cât și pentru copii", potrivit ANSES. Acest lucru "garantează absența riscului pentru sănătatea populației, fie că aceste substanțe sunt inhalate, fie că sunt în contact cu pielea", atunci când măștile sunt purtate corect, explică Céline Dubois, coordonator al acestei expertize la ANSES. Această evaluare a fost realizată pe câteva zeci de referințe de măști chirurgicale destinate publicului larg, colectate de DGCCRF (controlul fraudelor) în 2020 și 2021.