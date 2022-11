Meta - Facebook a eliminat grupul "Died Suddenly News" (Stiri despre Moarte Subită) care ajunsese la 300.000 de membri.

„Grupul era plin de comentarii despre sute și sute de tragedii personale legate de vătămările și decesele provocate de vaccin. Mărturii direct de la sursă ale membrilor familiei, prietenilor și medicilor. Aceste mărturii tragice merită să fie auzite și acele vieți, onorate", a scris un utilizator de Twitter, Trevor Lloyd-Jones, citat de activenews.ro, la aflarea știrii că grupul, unde sute de mii de membri își împărtășeau experiențele tragice, a fost eliminat.

După ce grupul, unul dintre cele mai mari de pe platforma socială, a fost șters de poliția gândirii de la Facebook, o parte din grup a trecut pe Twitter, sub denumirea „Died Suddenly News (the Deleted Facebook Group)". Acum ceva timp, când grupul exista încă, am salvat mai multe mărturii de acolo, din care redăm câteva mai jos pentru cititorii ActiveNews:

„O prietenă de-a mea, care mi-a fost colegă de liceu, acum în vârstă de 54 de ani, a fost paramedic timp de 30 de ani și a primit [vaccinul] pentru a merge la serviciu. A practicat sportul de-a lungul vieții și fusese recent autorizată să doneze un rinichi unui străin (bărbat fără adăpost). A murit în somn în martie, din cauza unei afecțiuni cardiace necunoscute. Era mamă singură și a lăsat în urmă o fiică."

„Soțul unei prietene a băut două «căni de suc de morcovi» [a primit două doze de vaccin], poate trei. Are aproximativ 50-55 de ani. A suferit cu un cheag de sânge în picior. A trebuit să i se taie piciorul până sub genunchi, apoi s-a instalat necroza. Așa că a trebuit să mai sufere două amputări tot mai sus la nivelul piciorului. Piciorul lui a fost amputat până aproape la nivelul șoldului. Are mai multe cheaguri de sânge și în celălalt picior! Cred că este din cauza sucului de morcovi!"

„Cumnata mea se află într-o unitate medicală de peste un an. Și-a pierdut controlul asupra tuturor mușchilor. Acum e paralizată de la nas în jos. Încă mai poate vorbi și mesteca, dar nu poate să se hrănească, să meargă sau să facă lucruri pentru ea însăși. Doctorul nu își poate da seama de ce. Din păcate, știm de ce, dar ea nu va recunoaște de ce. Mă rog pentru toți cei vătămați. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți!"

„La 4 luni după a doua [doză], fiul meu, perfect sănătos, de 15 ani a fost diagnosticat cu limfom limfoblastic cu celule T."

„Fratele meu a fost un consultant de top la St Mary's Londra. 60 de ani. El a descoperit o modalitate revoluționară de a salva victimele înjunghierilor. Căutați-l pe Google, a fost în revista GQ, Steve Metcalf. A fost unul dintre primii medici din prima linie care a primit vaccinul. A dezvoltat cancer foarte repede. Era în formă, era slab, alerga în fiecare zi. Nu fuma și nu bea mult. A murit în iulie 2021." (necrologul lui poate fi citit aici)

„Cunosc personal două cazuri de morți subite inexplicabile și două cazuri de copii născuți morți. Un coleg de muncă al soțului meu avea un prieten apropiat a cărui fiică însărcinată s-a prăbușit și a murit. Fiul nostru de 24 de ani a trebuit să [se vaccineze] pentru a-și păstra locul de muncă și a ajuns la urgență cu dureri masive în piept și probleme gastro-intestinale, iubita lui ajunsese si ea la urgență anterior cu dureri în piept. În afară de aceasta, cunosc atât de mulți [care au primit vaccinul] care acum sunt mereu bolnavi, cu probleme cardiovasculare sau dezvoltări de cancer. Prieteni ai prietenilor care au murit subit... și lista poate continua. E greu să rămâi sănătos. Iar prietenii și familia încă cred că eu sunt cel nebun."