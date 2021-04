Fata de 17 ani, gasita moarta dupa ce a fost data disparuta de mama sa, care a lasat-o in parc cu un barbat

O fata de 17 ani din Ploiesti a fost gasita moarta dupa ce, cu o zi inainte, a fost data disparuta de mama sa, care a anuntat Politia ca fata a plecat voluntar dintr-un parc in care mama sa o lasase, in compania unui barbat cunoscut.

In urma anchetei, politistii au descoperit ca fata s-a intalnit cu un barbat mult mai in varsta decat ea, casatorit, cu care ar fi avut o relatie amoroasa. Potrivit unor surse judiciare, fata a fost gasita moarta, cu urme de violenta pe corp, intr-o cladire abandonata din Ploiesti. Surse judiciare au declarat ca barbatul in compania caruia fusese vazuta minora a fost depistat la domiciliu, fiind condus la Politie, unde a recunoscut crima.

Potrivit unor surse judiciare citate de "Adevarul", fata si barbatul de peste 40 de ani aveau o relatie pe ascuns, barbatul fiind casatorit. Tanara ii cerea bani, iar cand barbatul a refuzat-o, fata ar fi inceput sa-l santajeze, amenintand ca-i va spune tot sotiei lui. Acela ar fi fost momentul in care barbatul a hotarat sa o omoare pe adolescenta.