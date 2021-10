Fauci a finanțat un laborator care a drogat câini închizându-le capetele în cuști în care muștele îi mâncau de vii. Li s-au tăiat corzile vocale ca sa nu plângă!

Dr. Anthony Fauci a finanțat parțial un experiment de laborator tunisian în care oamenii de știință au drogat cățeluși din rasa Beagle, cărăra le-au închis capetele în cuști cu plasă pline cu muște de nisip și au lăsat insectele să îi mănânce de vii.



Fauci, consilierul medical principal al lui Joe Biden, este în prezent sub tirul criticilor din cauza dezvăluirii faptului că divizia sa din cadrul National Institutes of Health (NIH) a finanțat parțial experimente inumane și brutale cu căței din rasa Beagle în Africa de Nord. Într-un nou raport care a aparut in presa, s-a dezvăluit că Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), condus de Fauci, a acordat o parte dintr-o subvenție de 375.800 de dolari unui laborator din Tunisia "pentru a droga Beagle și a le închide capetele în cuști cu plasă pline cu muște de nisip înfometate, astfel încât insectele să le mănânce de vii".

O organizație nonprofit numită "White Coat Waste Project" susține că NIAID "infectează zeci de Beagle cu paraziți care provoacă boli pentru a testa pe ei un medicament experimental". De asemenea, organizația susține că unora dintre cei 44 de căței beagle folosiți în laboratorul tunisian le-au fost tăiate corzile vocale, se presupune că pentru ca "oamenii de știință să poată lucra fără să latre neîncetat".



"De asemenea, au închis beagle singuri în cuști în deșert peste noapte, timp de nouă nopți consecutive", a acuzat organizația, "pentru a-i folosi ca momeală pentru a atrage muștele de nisip infecțioase". Mai mulți parlamentari republicani și democrați au semnat o scrisoare adresată NIH, în care condamnă experimentele ca fiind "crude" și o "utilizare greșită reprobabilă a fondurilor contribuabililor". NIAID și Fauci încă nu au comentat public cu privire la experimentele cu căței din Africa de Nord.

Andrew White

National File