Femeia care a abandonat bebelusul in scara de bloc e profesoara. A nascut noaptea singura in masina. I-a fost frica sa mearga acasa la sotul violent

Un bebelus a fost abandonat intr-o scara de bloc din Ramnicu Valcea vineri, 12 februarie. Mama copilului e o profesoara din oras, care a nascut noaptea, singura, in masina.

Avand un sot violent, i-a fost frica sa mearga acasa cu nou-nascutul, asa ca l-a tinut in masina pentru putin timp. In cele din urma, a decis sa il abandoneze. Dupa ce si-a dat seama ca nu are cum sa il ingrijeasca corespunzator in masina, l-a abandonat in scara unui bloc din cartierul Ostroveni. Profesoara mai are doi copii, de 12, respectiv trei ani.

Femeia de 35 de ani s-a prezentat luni, 15 februarie, la sectia de Politie pentru a-si recunoaste fapta. Anchetatorii cazului cer o expertiza psihiatrica, pentru ca femeia nu este deloc coerenta si se pare ca sufera de depresie postnatala. Copilul se afla in acest moment la Maternitatea Valcea si cel mai probabil va fi preluat de DGASPC Valcea pana cand dosarul se va finaliza.