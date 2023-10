Fenomenul bizar care provoacă întrebări profunde în rândul oamenilor de știință

Cercuri de praf în formă de discuri, cunoscute sub numele de "cercurile zânelor", și asemănătoare cu pete extinse pe sol, au fost recent identificate în sute de locații de pe glob. Originea acestor misterioase "halouri" terestre a fost o enigmă pentru cercetători timp de decenii, iar descoperirea lor s-a dovedit a fi mult mai răspândită decât se credea anterior.

"Cercurile zânelor" au fost zărite anterior doar în zonele aride din deșertul namibian și în Vestul Australiei. Însă un studiu recent a folosit inteligența artificială (AI) pentru a depista modele de vegetație care seamănă cu cercuri și a găsit astfel de formațiuni în sute de noi locuri de pe planetă. Mai exact, în 15 țări de pe trei continente.

Pentru noul studiu, publicat luni în jurnalul științific Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii de știință au analizat mai multe imagini din satelit ale zonelor sterpe și aride din întreaga lume. Căutarea pentru modele asemănătoare cu cercuri a inclus utilizarea inteligenței artificiale pentru procesarea informațiilor într-o manieră similară cu cea a creierului uman.

a oară când inteligența artificială e folosită la un nivel larg pentru detectarea modelelor în formă de cercuri, a explicat Dr. Emilio Guirado, cercetător la Institutul Multidisciplinar pentru Studii de Mediu de la Universitatea din Alicante, Spania.

Autorii studiului au antrenat sistemul neuronal pentru a recunoaște "cercurile zânelor" analizând peste 15.000 de imagini satelitare din Namibia și Australia. Jumătate din acestea includeau cercuri, jumătate nu. Cercetătorii i-au dat apoi rețelei o bază de date cu aproape 575.000 de locuri din toată lumea, fiecare cu o suprafață de un hectar.

Rețeaua a scanat zonele de vegetație din imagini și a depistat modele repetitive cu forme și dimensiuni asemănătoare cu cele ale "cercurilor zânelor", oferind date despre locurile în care se află, densitatea și distribuirea lor.

Următoarea etapă a studiului a implicat intervenția umană. "A trebuit să eliminăm manual unele structuri artificiale și naturale care nu erau 'cercuri ale zânelor' prin interpretarea fotografiilor și contextul zonei", a explicat Guirado.

Rezultatele au totalizat 260 de locuri aride în care există forme circulare similare cu cele din Namibia și Australia. Acestea se găsesc în Africa (Sahara, vestul Saharei și Cornul Africii), precum și în Madagascar, vestul Asiei și centrul și sud-vestul Australiei.

"Cercurile zânelor" nu sunt singurul fenomen natural de acest tip. Un factor care le diferențiază de alte tipuri de forme concentrice este modelul ordonat al cercurilor, explică Dr. Stephan Getzin, cercetător la Universitatea Göttingen, din Germania.

Potrivit expertului, "cercurile zânelor" sunt definite prin faptul că formează "un model de periodicitate spațială", mai ordonat decât alte modele.

Cu toate acestea, nu există o definiție universal acceptată a "cercurilor zânelor", subliniază Guirado. El și colegii lui au identificat astfel de forme evaluând dimensiunea și forma cercurilor individuale, precum și modelele pe care acestea le-au format în mod colectiv, pe baza liniilor directoare stabilite în mai multe studii.

Autorii studiului au determinat că cercurile tind să apară în zonele foarte uscate, pe solul acoperit cu praf, cu alcalinitate mare și conținut redus de azot. Ei au descoperit și că aceste structuri au contribuit la stabilizarea ecosistemelor, crescând rezistența zonelor respective la perturbări precum inundanțiile și seceta extremă.

Însă întrebarea "ce anume creează cercurile zânelor?'" este complexă, iar factorii care pot duce la nașterea acestora diferă de la un loc la altul, sunt de părere oamenii de știință. Opiniile acestora variază, de la anumite condiții de climă, organizarea plantelor și activitatea unor insecte precum termitele.

Întrebările despre originile cercurilor încă așteaptă răspunsurile, iar autorii studiului speră că atlasul global pe care l-au întocmit va ajuta la studierea acestor modele.