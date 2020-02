Firea da din colt in colt pe fondul scaderii alarmante de popularitate: îi întreabă pe Facebook pe bucureșteni dacă vor vinieta Oxigen, cu 10 zile înainte să înceapă să dea amenzi usturatoare

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel pe Facebook la bucureșteni să îi transmită dacă sunt de acord sau nu cu interzicerea mașinilor sub Euro 3 în centrul Capitalei și cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul orașului pentru mașinile sub Euro 4. Gestul lui Firea vine în contextul de la 1 martie Primăria Capitalei va aplica amenzi celor prinși că circulă cu mașina în București fără să plătească sau în zona în care nu au voie. De asemenea, in ultimile sondaje, Firea se afla e un trend alarmant de scadere in popularitate in an electoral pentru alegerile locale.

"Sunteți de acord cu interzicerea circulației mașinilor care poluează în centrul orașului și cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucureștiului? (Referire la autoturismele non euro, euro 1, euro 2 și euro 3). Aștept răspunsurile bucureștenilor până luni, 24.02.a.c. aici, pe Facebook, sau/și la adresa de mail oxigen@pmb.ro", arată mesajul Gabrielei Firea de pe pagina sa de Facebook.

Mesajul scris este însoțit de un video, în care apare Firea care spune că ea crede că măsura este bună, dar dacă bucureștenii aleg "să anulăm, după alegeri, împreună, vom lua măsuri pentru reducerea poluării în Capitală". Vinieta Oxigen a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, dar Primăria Capitalei va aplica amenzi abia din luna martie celor prinși că circulă cu mașina în București fără să plătească sau în zona în care nu au voie.