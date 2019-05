Firea, iesire nervoasa la adresa unui protestatar care a intrerupt-o cand anunta ca s-a intors in conducerea PSD

Gabriela Firea a anuntat, marti, dupa sedinta CEx al PSD, ca a revenit in Comitetul Executiv si in Biroul Permanent ale partidului.

"S-a terminat sedinta de Comitet Executiv. Am revenit in Comitetul Executiv si in Biroul Permanent. A fost un vot in unanimitate in CEx pentru a reveni pe aceste pozitii", a precizat Firea la iesirea de la sedinta, spunand ca Viorica Dancila va face mai multe precizari in legatura cu deciziile CEx. Ea a avut o disputa cu un protestatar, care a scandat lozinci antiPSD pe tot parcursul anuntului sau.

Vizibil enervata, ea a ridicat treptat tonul pana cand a inceput sa tipe de-a binelea catre protestatar. "Cine v-a platit sa veniti aici? Vreti sa va spun? Ce credeti ca mi-e frica pentru ca tipa un om aici? E o persoana platita si stiu foarte bine de cine este platita, s-a aflat pe lista de la europarlamentare de la un partid", a tipat primarul Capitalei catre cetateanul in cauza, dupa care a plecat val-vartej, fara a mai raspunde intrebarilor jurnalistilor.

Persoana in cauza este Marian Ceausescu, unul dintre protestatarii care au fost aproape in fiecare zi in Piata Victoriei. Vezi aici cum s-a desfasurat sedinta CEx Tensiuni si vorbe grele intre tabara pro-Dragnea si cea pro-Dancila. Codrin Stefanescu si Olguta Vasilescu, dati la o parte.